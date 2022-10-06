ESKİŞEHİR - "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" etkinliği düzenlendi

Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında pembe renkle ışıklandırıldı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve diğer ilgililer "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" nedeniyle pembe renkle ışıklandırılan Eskişehir Millet Bahçesi'ni gezdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, gazetecilere, ekim ayının "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" olduğunu anımsattı.

Meme kanseriyle mücadele kapsamında mobil araçların tarama amacıyla ilçelere gönderildiğini aktaran Günay, "Bugün Mihalıççık ilçemizde de tarama işlemini başlattık. Erken tanı hayat kurtarıyor. Yaklaşık üç dakikada bir kadınımızı meme kanserinden kaybettiğimizi düşünürsek erken tanıyla kaç hayata dokunabileceğimiz de ortaya çıkıyor.

Projeye emek verenlere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantımız var. Ben büyük bir gururla ülkemde yapılan bu çalışmaları, bu tarama çalışmalarını, kanser tedavi süreçlerini orada paylaşacağım. Başka ülkelerde olmayan tedavi ve tanı süreci Türkiye'nin bir başarı öyküsüdür." dedi.

Dilek Didem Ayyıldız ise erken müdahale edilen meme kanserinde yaşama şansının yüzde yüz olduğu söyledi.

40 yaş üzeri bütün kadınları kanser taraması yapmak için KETEM'lere davet ettiklerini vurgulayan Ayyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meme kanserine özgü rengimiz pembe. Valimizin desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni ekim ayı boyunca pembe renkte ışıklandırılması yapıldı. Farkındalık yaratmak için ve bütün ilçelerimiz ve merkezde millet bahçemizin görülebilir her çevresine kanser farkındalığıyla ve mücadelesiyle erken tanıya dikkat çekmek amaçlı büyük afişler astık.

Vatandaşlara uyarıcı broşürler dağıtılacak. Öncelikle amacımız erken tanı için taramalara dikkat etmek, olmazsa olmaz kanserle mücadelede erken tanı için muhakkak tarama gerekiyor ve biz bunu birinci basamakta ücretsiz yapıyoruz."