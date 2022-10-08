Eskişehir haberleri... Eskişehir'de şadırvanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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Eskişehir haberleri... Eskişehir'de şadırvanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

08.10.2022 14:32
Eskişehir haberleri... Eskişehir'de şadırvanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Eskişehir haberlerine göre Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde şadırvanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusu, polis ekiplerince kurtarıldı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde şadırvanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusu, polis ekiplerince kurtarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenikent Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan şadırvandın çatısında kedinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Merdiven yardımı ile kediyi bulunduğu yerden indiren ekipler, bir süre besledikleri hayvanı doğal ortamına bıraktı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir haberleri... Eskişehir'de şadırvanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir haberleri... Eskişehir'de şadırvanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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