Eskişehir haberleri... Eskişehir'de şadırvanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde şadırvanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusu, polis ekiplerince kurtarıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenikent Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan şadırvandın çatısında kedinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Merdiven yardımı ile kediyi bulunduğu yerden indiren ekipler, bir süre besledikleri hayvanı doğal ortamına bıraktı.
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