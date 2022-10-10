Eskişehir haberleri: Eskişehir'de sahte alkol ve içki ele geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir haberleri: Eskişehir'de sahte alkol ve içki ele geçirildi

10.10.2022 16:59
Eskişehir haberleri: Eskişehir'de sahte alkol ve içki ele geçirildi

Eskişehir gündem haberi... ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince, 2 ev, 2 araç ve 2 iş yerindeki aramalarda 281 litre sahte alkol ve içki, 98 alkol kiti ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince, 2 ev, 2 araç ve 2 iş yerindeki aramalarda 281 litre sahte alkol ve içki, 98 alkol kiti ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte alkol satıldığı bilgisiyle harekete geçti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bir süre takibe alınan 2 ev, 2 iş yerine baskın yapıldı. Şüphelilerin araçlarında da yapılan aramalarda 281 litre sahte alkol ve içki, 98 alkol kiti, 2 ruhsatsız tabanca ve 43 fişek ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir haberleri: Eskişehir'de sahte alkol ve içki ele geçirildi - Son Dakika

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