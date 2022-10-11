Trafo binası ve çevresinde yapılan incelemede ise elektrikli motosiklet, balta, levye, kerpeten, demir kesme makası, boru anahtarı, İngiliz anahtarı, tornavida, tel makası, biber gazı, papağan pense ile inşaat eldiveni ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir haberleri! Eskişehir'de trafoya giren hırsızlık şüphelisi akıma kapıldı - Son Dakika

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