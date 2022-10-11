Eskişehir haberleri! Eskişehir'de trafoya giren hırsızlık şüphelisi akıma kapıldı - Son Dakika
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Eskişehir haberleri! Eskişehir'de trafoya giren hırsızlık şüphelisi akıma kapıldı

11.10.2022 10:16
Eskişehir haberleri! Eskişehir'de trafoya giren hırsızlık şüphelisi akıma kapıldı

Eskişehir gelişmesine göre Eskişehir'de, trafodaki kabloları kesip çalmaya çalıştığı iddia edilen zanlı, akıma kapılarak ağır yaralandı.

Eskişehir'de, trafodaki kabloları kesip çalmaya çalıştığı iddia edilen zanlı, akıma kapılarak ağır yaralandı.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde devriyeye çıkan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafo binasının içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Kabloları keserken akıma kapıldığı öne sürülen şüpheli F.T, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Zanlının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Trafo binası ve çevresinde yapılan incelemede ise elektrikli motosiklet, balta, levye, kerpeten, demir kesme makası, boru anahtarı, İngiliz anahtarı, tornavida, tel makası, biber gazı, papağan pense ile inşaat eldiveni ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir haberleri! Eskişehir'de trafoya giren hırsızlık şüphelisi akıma kapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir haberleri! Eskişehir'de trafoya giren hırsızlık şüphelisi akıma kapıldı - Son Dakika
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