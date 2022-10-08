Çifteler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Kök'ün refakat ettiği kadınlar, geziyi düzenleyen Belediye Başkanı Kadir Bıyık 'a teşekkür etti.

Anıtkabir 'i ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni ziyaret eden kadınlar, daha sonra Beypazarı'na geçti.

Kaynak: AA

Ulucanlar Cezaevi, Anıtkabir, Eskişehir, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir haberleri | Eskişehir'in Çifteler ilçesinden kadınlar Beypazarı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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