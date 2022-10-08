Eskişehir haberleri | Eskişehir'in Çifteler ilçesinden kadınlar Beypazarı'nı ziyaret etti

Eskişehir'in Çifteler ilçesinden kadınlar, kültür turları kapsamında Beypazarı'na geldi.
Anıtkabir'i ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni ziyaret eden kadınlar, daha sonra Beypazarı'na geçti.
Çifteler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Kök'ün refakat ettiği kadınlar, geziyi düzenleyen Belediye Başkanı Kadir Bıyık'a teşekkür etti.
Serkan Kök, kültür turları kapsamında kadınlara yönelik geziler düzenlediklerini söyledi.
Beypazarı ziyaretlerinde kadınlara, Beypazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zafer Poyraz rehberlik etti.
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