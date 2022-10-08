Eskişehir haberleri | Eskişehir'in Çifteler ilçesinden kadınlar Beypazarı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir haberleri | Eskişehir'in Çifteler ilçesinden kadınlar Beypazarı'nı ziyaret etti

08.10.2022 21:32
Eskişehir haberleri | Eskişehir'in Çifteler ilçesinden kadınlar Beypazarı'nı ziyaret etti

Eskişehir haberleri: Eskişehir'in Çifteler ilçesinden kadınlar, kültür turları kapsamında Beypazarı'na geldi.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinden kadınlar, kültür turları kapsamında Beypazarı'na geldi.

Anıtkabir'i ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni ziyaret eden kadınlar, daha sonra Beypazarı'na geçti.

Çifteler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Kök'ün refakat ettiği kadınlar, geziyi düzenleyen Belediye Başkanı Kadir Bıyık'a teşekkür etti.

Serkan Kök, kültür turları kapsamında kadınlara yönelik geziler düzenlediklerini söyledi.

Beypazarı ziyaretlerinde kadınlara, Beypazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zafer Poyraz rehberlik etti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Ulucanlar Cezaevi, Anıtkabir, Eskişehir, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir haberleri | Eskişehir'in Çifteler ilçesinden kadınlar Beypazarı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:27 Kırım'daki patlama Rus istihbaratının zayıflığını gözler önüne serdi
23:31 Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak
23:07 Aralarında eski bakan ve MHP'li bir ismin de yer aldığı 250 kişi İYİ Parti'ye geçti
23:01 Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oluyor
23:01 Akaryakıt zamları vatandaşı kara kara düşündürüyor! 30 liraya dayanacak
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:04 Evdeki yangında öldüğü sanılan liseli Büşra'yı annesinin eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 04:06:48. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir haberleri | Eskişehir'in Çifteler ilçesinden kadınlar Beypazarı'nı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement