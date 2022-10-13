Eskişehir haberleri... Porsuk Çayı'nda kalbi duran şahıs, kalp masajıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Eskişehir haberleri... Porsuk Çayı'nda kalbi duran şahıs, kalp masajıyla kurtarıldı

13.10.2022 14:28
Eskişehir haberleri... Porsuk Çayı'nda kalbi duran şahıs, kalp masajıyla kurtarıldı

Eskişehir habere göre Eskişehir'de, iddiaya göre yüzmek için girdiği Porsuk Çayı'nda boğulma tehlikesi geçirerek kalbi duran şahıs, sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndü.

Eskişehir'de, iddiaya göre yüzmek için girdiği Porsuk Çayı'nda boğulma tehlikesi geçirerek kalbi duran şahıs, sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndü. Hayati tehlikesi süren şahıs, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Savtekin Caddesi yakınlarında Ufuk Ç. iddiaya göre bir arkadaşıyla birlikte yüzmek için Porsuk Çayı'na girdi. Ufuk Ç., bir süre yüzdükten sonra bilinmeyen bir sebeple boğulmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine olay yerine polis ve motosikletli 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı halde sudan çıkarılan Ufuk Ç.'nin yapılan incelemede kalbinin durduğu anlaşıldı. Bunun üzerine motosikletli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ufuk Ç., olay yerine gelen ambulansa alındı. Ambulansla hastaneye götürülen şahsa yapılan kalp masajı olumlu sonuç verdi. Tekrar kalp atışı alınan Ufuk Ç., Eskişehir Şehir Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Porsuk çayı, Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir haberleri... Porsuk Çayı'nda kalbi duran şahıs, kalp masajıyla kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir haberleri... Porsuk Çayı'nda kalbi duran şahıs, kalp masajıyla kurtarıldı - Son Dakika
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