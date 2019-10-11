Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi, 'Erasmusdays' etkinliklerini kutlamak için stant...

Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi, 'Erasmusdays' etkinliklerini kutlamak için Eskişehir Valilik meydanında stant açtı.



10-12 Ekim tarihleri arasında tüm dünyada 'Erasmusdays' etkinlikleri kutlanıyor. Türkiye çapında ise 57 ilde 461 etkinlikle #ErasmusDays' kutlanıyor. Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi; Eskişehir Valilik meydanında bu etkinliğe katkı vermek, 'Erasmus' + 'tanıtmak' ve 2018 yılında kabul edilen 2 yıl sürecek 'ka101 Umut Kapısı' ve 2019 yılında kabul edilen 'KA 101 Akran Zorbalığında KİVA ve Drama' isimli projelerinin yaygınlaştırmak amacıyla stant açtı. İlgi gören stantta Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi, 2020 yılında başvurusunu yapacağı 'Erasmus' + 'projelerinin' tanıtımını yapıyor. - ESKİŞEHİR