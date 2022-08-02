Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi Merkezi'nde bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle elektrikler verilemeyince tramvaylar çalışmadı. Görevlendirilen acil durum otobüsleri, belirlenen güzergahlarda ulaşımı sağladı. Yaklaşık 3 saat aksayan seferler, tramvay hattına elektrik verilmesinin ardından yeniden başladı.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trafoda yangın çıktı, tramvay seferleri 3 saat durdu - Son Dakika

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