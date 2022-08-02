Trafoda yangın çıktı, tramvay seferleri 3 saat durdu - Son Dakika
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Trafoda yangın çıktı, tramvay seferleri 3 saat durdu

02.08.2022 12:43
Trafoda yangın çıktı, tramvay seferleri 3 saat durdu

ESKİŞEHİR Hafif Raylı Sistem İşletmesi Merkezi'ndeki elektrik trafosunda çıkan yangın nedeniyle tramvay seferleri yaklaşık 3 saat durdu.

ESKİŞEHİR Hafif Raylı Sistem İşletmesi Merkezi'ndeki elektrik trafosunda çıkan yangın nedeniyle tramvay seferleri yaklaşık 3 saat durdu.

Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi Merkezi'nde bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle elektrikler verilemeyince tramvaylar çalışmadı. Görevlendirilen acil durum otobüsleri, belirlenen güzergahlarda ulaşımı sağladı. Yaklaşık 3 saat aksayan seferler, tramvay hattına elektrik verilmesinin ardından yeniden başladı.


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Kaynak: DHA

Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafoda yangın çıktı, tramvay seferleri 3 saat durdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafoda yangın çıktı, tramvay seferleri 3 saat durdu - Son Dakika
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