ESKİŞEHİR Hafif ticari araçta 52 kilo eroin ele geçirildi
35 dakika önce
Hafif ticari araçta 52 kilo eroin ele geçirildi (2)UYUŞTURUCUYU BAHARATLA GİZLEMİŞLEREskişehir-Ankara karayolunda durdurulan hafif ticari araç içerisinde ele geçirilen 52 kilo 700 gram uyuşturucu maddesi eroinle ilgili olarak gözaltına alınan E.K. (47) ve S.Y.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:03 Kaynak: DHA
Hafif ticari araçta 52 kilo eroin ele geçirildi (2)
UYUŞTURUCUYU BAHARATLA GİZLEMİŞLER
Eskişehir- Ankara
karayolunda durdurulan hafif ticari araç içerisinde ele geçirilen 52 kilo 700 gram uyuşturucu maddesi eroinle ilgili olarak gözaltına alınan E.K. (47) ve S.Y. (17) emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Hafif ticari aracın tabanına gizledikleri uyuşturucu maddelerin narkotik detektör köpeği tarafından fark edilmemesi için şüphelilerin paketlerin arasında baharat döktükleri belirlendi. Soruşturma sürüyor.
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