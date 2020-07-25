ESKİŞEHİR Hafriyat kamyonunun kopan tekeri park halindeki araçlara çarptı - Son Dakika

ESKİŞEHİR Hafriyat kamyonunun kopan tekeri park halindeki araçlara çarptı

Hafriyat kamyonunun kopan tekeri park halindeki araçlara çarptıESKİŞEHİR'de, kopan hafriyat kamyonunun tekeri, park halindeki 2 araca çarptı.

Hafriyat kamyonunun kopan tekeri park halindeki araçlara çarptı

ESKİŞEHİR'de, kopan hafriyat kamyonunun tekeri, park halindeki 2 araca çarptı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Eskişehir- Bursa karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. 11 TH 157 plakalı hafriyat kamyonunun tekeri seyir halindeyken koptu. Kopan teker, hızla yol kenarındaki bir lojistik firmasının bahçesine girip, önce park halindeki hafif ticari araca daha sonra firmanın tamirat bölümündeki başka bir otomobile çarptı. Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, park halindeki hafif ticari araçtan inen bir kişinin saniyelerle tekerleğin çarpmasından kurtulduğu görüldü.

ESKİŞEHİR Hafriyat kamyonunun kopan tekeri park halindeki araçlara çarptı

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 01:51

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR Hafriyat kamyonunun kopan tekeri park halindeki araçlara çarptı - Son Dakika
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