Eskişehir Halkevi'nden Valiliğin Yasak Kararına Dava: "Bir Kent, Gece Vakti, Tek Adamın Keyfi Şekilde Verdiği Yasaklama Kararıyla Yönetilemez" - Son Dakika
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Eskişehir Halkevi'nden Valiliğin Yasak Kararına Dava: "Bir Kent, Gece Vakti, Tek Adamın Keyfi Şekilde Verdiği Yasaklama Kararıyla Yönetilemez"

11.05.2022 16:24

Eskişehir Halkevi, Eskişehir Valiliği’nin 9 Mayıs’ta aldığı kentte 15 gün süreyle açık alanlardaki etkinlikleri yasaklama kararına karşı yürütmeyi durdurma ve iptal talebiyle idare mahkemesinde dava açtı. Halkevleri MYK üyesi Avukat Pınar Çelik Arpacı, “Bir kent, bir gece vakti, tek bir adamın keyfi bir şekilde vermiş olduğu yasaklama kararıyla yönetilemez. Eskişehir Valiliği’nden daha büyüktür Eskişehir halkı” dedi.

Eskişehir Halkevi, Eskişehir Valiliği'nin 9 Mayıs'ta aldığı kentte 15 gün süreyle açık alanlardaki etkinlikleri yasaklama kararına karşı yürütmeyi durdurma ve iptal talebiyle idare mahkemesinde dava açtı. Halkevleri MYK üyesi Avukat Pınar Çelik Arpacı, "Bir kent, bir gece vakti, tek bir adamın keyfi bir şekilde vermiş olduğu yasaklama kararıyla yönetilemez. Eskişehir Valiliği'nden daha büyüktür Eskişehir halkı" dedi.

Eskişehir Halkevi, Eskişehir Valiliği'nin 9 Mayıs'ta aldığı kentte 15 gün süreyle açık alanlardaki etkinlikleri yasaklama kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Eskişehir Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Dava dilekçesini vermeden önce basın açıklaması yapan Halkevleri MYK Üyesi, Kadın Sekreteri Avukat Pınar Çelik Arpacı şunları söyledi:

"Daha önce Onur Yürüyüşü'ne ilişkin bir yasaklama kararı vardı. 'Zamlar geri alınsın' eylemi için bir yasaklama kararından bahsedildi. Bir yönetim şekli haline dönüşmüştür Eskişehir Valiliği'nin bu yasaklama kararı. Bu hukuk devletinde olacak bir durum değil çünkü bu tarz yasaklama kararları kanunlara da açıkça aykırı. Biz o yüzden bu iptal davasını açmak için burada bulunduk.

"VALİ CANI İSTERSE YASAK KARARI VERİYOR 15 GÜNLÜK, KENTİ İPTAL EDİYOR"

Sıradan, yoldan geçen bir vatandaş kararı okuduğunda bunun neden olduğunu anlayamıyor çünkü 'şiddet olayları' diyor, Eskişehir'de bir şiddet olayı yok. 'Ahlaka aykırı bir durum' diyor, ya da 'huzur ortamının, kamu düzeninin bozulmasından' bahsediliyor. Hepimiz buradayız Eskişehir'deyiz, kamu düzeninin bozulacağına dair bir emare yok. Gayet normal bir hayat sürerken bir anda 15 günlük yasaklama kararı, aslında valinin keyfiyetini gösteriyor. Yani vali canı isterse yasaklama kararı veriyor 15 günlük ve kenti iptal edebiliyor. Bu mümkün değil. Demokratik toplumlarda, hukuk devletlerinde böyle bir yasaklama kararı kabul edilemez. Biz yasal haklarımızı kullanmak anlamında burada davayı açacağız. İvedilikle de yürütmenin durdurulmasını istiyor. Çünkü 19 Mayıs haftası, aynı zamanda Anadolu Fest'in yapılmasına ilişkin hazırlık devam ediyor.

"ESKİŞEHİR VALİLİĞİ'NDEN DAHA BÜYÜKTÜR ESKİŞEHİR HALKI"

Karşı tarafın savunmasını bile almadan yürütmenin durdurulması kararı verilirse hayat normal akışına dönebilir. Ancak burada şunun altını çizmek lazım bir kent böyle yönetilemez. Bir kent bir gece vakti, tek bir adamın keyfi bir şekilde vermiş olduğu yasaklama kararıyla yönetilemez. Eskişehir Valiliği'nden daha büyüktür Eskişehir halkı. Bunu göstermek için de biz burada birçok kurumla gelip dava açmak için başvuru yaptık. Sadece dava açarak da hakkımızı aramayacağız. Sesimizi çıkartmak için sokaklarda olacağız. Bu yasaklama kararını tanımayacağız, tanımıyoruz."

Eskişehir Halkevi Şube Başkanı Cevat Aydemir ise "Demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin gereklerini yerine getirmek üzere Eskişehir Valiliği'ni göreve çağırıyoruz" dedi.

Eskişehir Halkevi'nden Valiliğin Yasak Kararına Dava: Bir Kent, Gece Vakti, Tek Adamın Keyfi Şekilde Verdiği Yasaklama Kararıyla Yönetilemez
Eskişehir Halkevi'nden Valiliğin Yasak Kararına Dava: Bir Kent, Gece Vakti, Tek Adamın Keyfi Şekilde Verdiği Yasaklama Kararıyla Yönetilemez
Eskişehir Halkevi'nden Valiliğin Yasak Kararına Dava: Bir Kent, Gece Vakti, Tek Adamın Keyfi Şekilde Verdiği Yasaklama Kararıyla Yönetilemez
Eskişehir Halkevi'nden Valiliğin Yasak Kararına Dava: Bir Kent, Gece Vakti, Tek Adamın Keyfi Şekilde Verdiği Yasaklama Kararıyla Yönetilemez

YORUMLAR
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İdare Mahkemesi, valilik yasaklarına itirazı kabul etmedi (2) İdare Mahkemesi, valilik yasaklarına itirazı kabul etmedi (2) Eskişehir'de tüm etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı (2) Eskişehir'de tüm etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı (2)

Merkez Yürütme Kurulu, Pınar Çelik , Eskişehir, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Eskişehir Halkevi'nden Valiliğin Yasak Kararına Dava: 'Bir Kent, Gece Vakti, Tek Adamın Keyfi Şekilde Verdiği Yasaklama Kararıyla Yönetilemez' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir Halkevi'nden Valiliğin Yasak Kararına Dava: "Bir Kent, Gece Vakti, Tek Adamın Keyfi Şekilde Verdiği Yasaklama Kararıyla Yönetilemez" - Son Dakika
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