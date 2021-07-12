Eskişehir halkı kadın emeğini benimsedi - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Eskişehirliler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Başkan Ataç da "Halkımız, üretici kadınlarımızın emeğini benimsedi, sahiplendi" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile üretici kadınların emeğine sahip çıkmayı sürdürüyor. Temmuz 2019'da hizmete başlayan ve kent halkı tarafından çok sevilen Kadın Üretici Ürün Satış Noktası haftada üç gün olmak üzere Özdilek Sanat Merkezi, Batıkent Belde Evi ve Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde hizmet veriyor. Kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, kurulan tezgahlarda ürettikleri doğal ürünleri kent halkının beğenisine sunuyor. Eskişehirlilerden yoğun ilgi gören ürünler, kadınların emeklerini kazanca dönüştürmesini de sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz tezgah, çadır gibi imkanların sağlandığı Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ile kadınlar, doğal ürünlerini Eskişehirlilerle buluşturuyor.

Kadın Üretici Ürün Satış Noktası; salı günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde (Avlulu Çarşı arkası), perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi bahçesinde ve cumartesi günleri de Batıkent Belde Evi bahçesinde Eskişehirliler ile bir araya geliyor.

El işi ürünler beğeniye sunuluyor

Öte yandan Kadın Üretici El İşi Satış Nokta'sı da faaliyetlerine devam ediyor. Kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, çarşamba günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, pazar günleri ise Batıkent Belde Evi bahçesinde el emeği göz nuru el işi ürünlerini kent halkının beğenisine sunuyor.

Başkan Ataç: Halkımız benimsedi, sahiplendi

Satış noktasını ziyaret ederek üretici kadınlar ve alışveriş yapan vatandaşlar ile sohbet eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da projenin kent halkı tarafından sahiplenildiğine vurgu yaptı. Başkan Ataç, "Buraya sadece ürün satışı yapılan bir yer olarak bakmıyoruz. Bu proje, Eskişehirlilerin kadınlara ve emeklerine karşı ne kadar hassas olduklarının somut bir göstergesi. Temmuz 2019'da faaliyete başlayan bu proje önce haftada 2, sonra da haftada 3 gün hizmet vermeye başladı. Üretici kadınlarımız yaklaşık 20 mahalleden kent merkezine geliyor. Bu hizmet vatandaşlarımızın yoğun destek ve ilgisi ile gerçekleşiyor. Halkımız, üretici kadınlarımızın emeğini benimsedi, sahiplendi. Eskişehirliler kendi bahçelerinde üretim yapan kadınların emeklerini kazanca çevirmesi için destek oluyor. Ben de zaman zaman ziyaret ediyorum ve emekçi kadınlarımızdan ve alışveriş yapan hemşehrilerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyorum. Kadınlarımız üretim alanlarını genişletirken, bölgede sürdürülebilir kırsal kalkınmanın temeli de sağlamlaştırmış oluyor. Herkesin beğenisini toplayan bu projeye destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Tepebaşı'nda kadın emeğini desteklemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı gibi pandemi tedbirleri eşliğinde hizmet veren Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, 4 günlük Kurban Bayramı süresince açılmayacak. - ESKİŞEHİR