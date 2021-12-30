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Eskişehir halkı TURKOVAC aşısına yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika

Eskişehir halkı TURKOVAC aşısına yoğun ilgi gösterdi

30.12.2021 13:07
Eskişehir halkı TURKOVAC aşısına yoğun ilgi gösterdi

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde de randevu alarak gelen vatandaşlara TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı.

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde de randevu alarak gelen vatandaşlara TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı.

Geçtiğimiz günlerde yerli ve milli TURKOVAC aşısının acil kullanım onayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Dün ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte hatırlatma dozlarında TURKOVAC aşısını tercih etti. Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla bugün itibariyle randevu alan vatandaşlara şehir hastanelerinde TURKOVAC uygulanmaya başlandı. Günün erken saatlerinden itibaren E-Nabız üzerinden randevusunu alarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giden vatandaşlar TURKOVAC aşısı için yoğunluk oluşturdu.

"TURKOVAC YAPTIRMAK İÇİN BEKLEDİM"

Randevu alarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gelen 52 yaşındaki İbrahim Işık, dördüncü doz aşısı için TURKOVAC tercih etti. Daha önce dördüncü aşı hakkı çıkmasına rağmen TURKOVAC'ı beklediğini belirten Işık, "Ben dördüncü aşımı yaptırmak için bekliyordum. Daha önce çıktı dördüncü aşı hakkım fakat yaptırmadım. TURKOVAC yaptırmak için bekledim. Yerli aşımız hayırlı olsun. İlk gününden gelip yaptırdık aşımızı. Yerli aşımız olduğu için gurur duydum" ifadelerini kullandı.

"DİĞER AŞILARI YAPTIRMAK İSTEMEDİM, TÜRK AŞISINI BEKLEDİM"

Diğer aşılara güvenmediği için yaptırmayan ve TURKOVAC için randevusunu alarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gelen Halenur Atalay ise, milli aşımıza güvendiğini belirtti. İnaktif bir aşı olduğu için TURKOVAC'ı tercih ettiğini belirten Atalay, şunları söyledi:

"Diğer aşıları yaptırmak istemedim, Türk aşısını bekledim. İnaktif aşı olması da biraz daha tercih etmem için sebep oldu. Önümüzdeki günlerde göreceğiz inşallah yan etkisi olmaz. İlk aşımı TURKOVAC yaptırmayı tercih ettim."

(Ali Furkan Çetiner - Kazım Ulusoy-İHA)

Eskişehir halkı TURKOVAC aşısına yoğun ilgi gösterdi
Eskişehir halkı TURKOVAC aşısına yoğun ilgi gösterdi
Eskişehir halkı TURKOVAC aşısına yoğun ilgi gösterdi
Eskişehir halkı TURKOVAC aşısına yoğun ilgi gösterdi
Eskişehir halkı TURKOVAC aşısına yoğun ilgi gösterdi

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Şehir Hastanesi, Eskişehir, TURKOVAC, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir halkı TURKOVAC aşısına yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika


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