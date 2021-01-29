Eskişehir halkından güvenlik güçlerine teşekkür - Son Dakika

Eskişehir halkından güvenlik güçlerine teşekkür

29.01.2021 13:39

Eskişehir halkından güvenlik güçlerine teşekkür Dünyada en güvenli şehirleri listesinde 8. sırada yer alan Eskişehir bu başarını hak ediyor Dünyaca ünlü araştırma şirketi Numbeo'nun, her yıl açıkladığı dünyanın en güvenli şehirleri listesinde 8.

Eskişehir halkından güvenlik güçlerine teşekkür

Dünyada en güvenli şehirleri listesinde 8. sırada yer alan Eskişehir bu başarını hak ediyor

ESKİŞEHİR - Dünyaca ünlü araştırma şirketi Numbeo'nun, her yıl açıkladığı dünyanın en güvenli şehirleri listesinde 8. olarak yerini alan Eskişehir'de halkı, güvenlik güçlerine verdiği hizmetten dolayı teşekkür etti.

Eskişehir dünyanın en güvenli şehirler listesinde yerini aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi şehrin ilk sırada yer aldığı listede Eskişehir ise 8. oldu. 61. sırada Antalya, 74. sırada İzmir, 77. sırada başkent Ankara ve 263. sırada İstanbul'un yer aldığı listeyi gören Eskişehirli vatandaşlar; hem kendilerini hem de polis, jandarma, bekçi gibi şehrin asayişi için her zaman seferber olan güvenlik güçlerini teşekkür etti. Listede yer almasına, kentin bir öğrenci şehri olduğuna bağlayan vatandaşlar, şehrin küçük olmasının ve daha çok batıya dönük düşüncelilerin burada yaşamasının bu başarıya büyük bir katkı olduğu aktardı.

Eskişehirli esnaf Mahmut Pınar, "İlk önce güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü Eskişehir'imizin güvenli şehir olmasında en büyük etken güvenlik güçlerimizdir, polisimizdir. Artı halkımıza teşekkür ediyorum. Güvenlik güçlerinin verdiği hizmetten çok çok memnunuz. Zaten onların sayısında dünya genelinde ilk 10'e girdik. Allah onları kolaylık versin. Halk olarak da onlara yardımcı olalım ki daha ilk 3'e girmeye çalışalım" diye teşekkür etti.

21 yaşındaki Doğa Bayram, memleketin güvenli olmasından gurur duyduğu dile getirerek, "Bir kadın olarak burada yaşıyorum ve daha başka bir şehirde yaşamadım. Bu yüzden diğer şehirlerle karşılaştırma gibi durumum yok. Ama burada yaşadığım olaylardan yola çıkarsak; tabi her zaman polisin ve kolluk kuvvetlerin çok büyük bir etkisi var. Onları teşekkür ediyorum. Ama yerel halkın batıya dönük olmasının da büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda genç nüfusunun ve memur nüfusun burada yoğunlukta olması şehrin demografisi büyük oranda değiştiriyor. Bu yüzden genel anlamda şehrin demografisinden de kaynaklandığı düşünüyorum. Eskişehir'i çok seviyorum. Zaten kendim Eskişehirliyim" şeklinde konuştu.

Telefoncu esnaf Ömer Konuk, daha önce yaşadığı başka şehirlere karşılık Eskişehir'in daha güzel ve güvenli olduğu aktardı. Konuk, "Eskişehir güvenli bir şehirdir. Gece rahat rahat gezebiliyoruz. Ben İnegöl'de de yaşadım. Orası da iyi, ama Eskişehir daha iyidir. Eskişehir'i toplasam zaten 4 cadde ve polisler bu caddelerde güvenliği sağladığında biz de güvende oluyoruz. Dağınık bir şehir değil. Eskişehir'de yaşamaktan çok memnunum" dedi.

Diğer bir vatandaş Mine Demirci ise, "Burada en büyük katkı Eskişehir'de yaşayan halkın, talebenin sağduyulu olmasıdır. Zaten güvenli bir şehir olması lazımdır. Çünkü güvenlik güçlerine zorluk çıkaran yok. Eğitim seviyesi tabi ki önemli, ama her şey eğitim değil. Eskişehir'i seviyorum. Hem küçük, hem de olanaklar olarak büyük bir şehir. İnsanlar da sıcakkanlıdır" diye yaşadığı Eskişehir hakkında duygularını paylaştı.

Eskişehir'de daha çok bilgili insanların yaşadığı aktaran vatandaş Servet Özcan da, Eskişehir hakkında, "Öğrenciler çok bilgili, vatandaşlarımız bilgili ve bilinci olmaya başladılar. Bundan dolayı Eskişehir 8. oldu. Kültür seviyesi düşük olsaydı burada suç seviyesi artardı" dedi.

Eskişehir halkından güvenlik güçlerine teşekkür
Eskişehir halkından güvenlik güçlerine teşekkür
Eskişehir halkından güvenlik güçlerine teşekkür
Eskişehir halkından güvenlik güçlerine teşekkür

Eskişehir, Abu Dabi, Antalya, Arap, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Eskişehir halkından güvenlik güçlerine teşekkür - Son Dakika


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