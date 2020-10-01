Eskişehir halkından kardeş ülke Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Eskişehir halkından kardeş ülke Azerbaycan'a destek

Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ bölgesinde hak iddia ederek kardeş ülke Azerbaycan'da sivil halka saldırmasına yönelik tepkiler, tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de çığ gibi büyüyor.

Eskişehir halkından kardeş ülke Azerbaycan'a destek, System.String[]

Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ bölgesinde hak iddia ederek kardeş ülke Azerbaycan'da sivil halka saldırmasına yönelik tepkiler, tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de çığ gibi büyüyor.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken; Türkiye'deki vatandaşlar kardeş Azerbaycan'a destek olup, Ermenistan'ın tavrını protesto etti. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde gerçekleştirilen protestoya ilgi büyüktü. Vatandaşlar attıkları sloganlar ve açtıkları pankartlar ile Azerbaycan'a destek mesajlarını verirken, yapılan basın açıklamasında Türkiye ve Azerbaycan'ın iki ayrı devlet olsa da tek bir millet olduğunun altı çizilirken, Ermenistan'ın hukuk tanımaz tavırlarına karşı tüm dünyanın gereken tepkiyi vermesinin gerekliliği vurgulandı.

"Oradakiler benim canım, kanım, kardeşim, vatanım!"

Türkiye'nin Dağlık Karabağ meselesinde Ermenistan'ın haksızlıklarına karşı verdiği mücadeleden dolayı minnet duygularını ifade eden Azerbaycanlı vatandaşlar, Türk halkına teşekkür etti. Yirmi yıldır Eskişehir'de yaşamını sürdüren Azerbaycanlı Kifayet Azizova, "Savaş sebebiyle yarın memleketime dönüyorum. Çünkü ülkemi yalnız bırakamam. Hepimiz bir olmalıyız, onları yalnız bırakmamalıyım. Çünkü orada benim canım var, kanım var, kardeşim, ailem, bacım, vatanım var. Ben oraya gideceğim" diyerek duygularını aktardı.

"Allah Türkiye'den bin kez razı olsun"

Türkiye'nin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını söyleyen Kifayet Azizova, "Türkiye'ye geldim, insanları gördüm, çok memnun oldum. Allah Türkiye'den bin kez razı olsun. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Hep arkamızda, yanımızda, önümüzdeler. Her zaman etrafımızdalar, desteklerini hep hissediyoruz. Bunu hiçbir zaman unutamayız. Türk demek Azerbaycan demek, Azerbaycan demek Türk demek. Biz aynı milletiz. Bizim damarımızı kes, aynı kan akar. Benim damarımı kes, Türk'ün kanı akar; Türk'ün damarını kes, Azerbaycanlının kanı akar. Farkımız yoktur" dedi.

Ermenilerin haksız ve hukuksuz davrandığını anlatan Azizova, "Karabağ bizimdir, bizim olacak. Biz aslan gibi topraklarımızı alacağız. Bu kadar" diye belirtti.

"Bizim topraklarımızda bizim kanımızı döküyorlar"

Azerbaycan'dan Türkiye'ye kısa bir süre önce gelen Göyerçin Yusifova da yaşananlara tepki gösterdi. Yusifova, "Vatanımdan yeni geldim. Türkiye'deyken bu yaşananların haberini aldık. Evlatlarımız, torunlarımız, çocuklarımız, hepsi oradalar. Bizim topraklarımızda bizim kanımızı döküyorlar. Ermenistan, arkasında olanlar sayesinde bunları yapabiliyor. Yoksa Ermenistan kimdir ki? Az miktarda nüfusu, gücü olan bir ülke. Bizim topraklarımızı yıllardır ala ala şu an bulundukları yerde yaşıyorlar. Hocalı Katliamı var, Karabağ'ın dağılması var. Hem bizim topraklarımızda yaşıyorlar hem de bizi vuruyorlar" sözleriyle öfkesini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir halkından kardeş ülke Azerbaycan'a destek
Eskişehir halkından kardeş ülke Azerbaycan'a destek

Azerbaycan, Eskişehir, Karabağ, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Eskişehir halkından kardeş ülke Azerbaycan'a destek - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan ordusuna büyük darbe! Kurtarılan topraklardan ilk görüntüler Azerbaycan'dan Ermenistan ordusuna büyük darbe! Kurtarılan topraklardan ilk görüntüler         
22:45
Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor         
22:17
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1407 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1407 yeni hasta tespit edildi         
20:44
İskoçya'da bir gol daha! Fark 2'ye çıktı İskoçya'da bir gol daha! Fark 2'ye çıktı         
20:28
Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar         
19:31
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı         
17:39
İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı         
17:23
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım         
16:00
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı         
15:23
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor         
11:45
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında fenalık geçirdi Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında fenalık geçirdi         
08:10
Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada         
02:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 23:11:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir halkından kardeş ülke Azerbaycan'a destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei