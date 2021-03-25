Eskişehir Hayvan Pazarı beklentilerini karşılamıyor - Son Dakika

Eskişehir Hayvan Pazarı beklentilerini karşılamıyor

25.03.2021 11:31
Eskişehir Hayvan Pazarı beklentilerini karşılamıyor, System.String[]

Uzun süredir kapalı olan Eskişehir Hayvan Pazarı, şehirden uzak olması ve hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle yeterli talep görmezken, hayvancılar satışlardan memnun olmadığını dile getirdi.

Uzun süredir kapalı olan Eskişehir Hayvan Pazarı, şehirden uzak olması ve hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle yeterli talep görmezken, hayvancılar satışlardan memnun olmadığını dile getirdi.

Eskişehir Hayvan Pazarı, pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı kaldı, açıldıktan sonra da yeterli talebi göremedi. Sabahın erken saatlerinde hayvanlarını satmak üzere pazara gelen satıcı Harun Karakuş, Eskişehir'deki hayvan pazarının diğer illere göre çok daha geride olduğunu ve çiftçinin zor durumda olduğunu söyledi. Karakuş, "Diğer illerde açıkken Eskişehir'deki Pazar aylardır kapalıydı. Zaten buranın pazarı şehre uzak olduğu ve hava çok soğuk olduğu için çok tercih edilmiyor. Yapı olarak, konum olarak diğer şehirlere göre çok gerideyiz. Eskiden daha hızlıydı, şimdi en geride Eskişehir kaldı. Diğer dış pazarlar daha büyük, daha çok alıcı geliyor çünkü onlar açık, biz aylardır kapalıydık" dedi.

"110, 120 TL'den aşağı fiyata yem yok"

Satışlarının çok durgun olduğunu belirten satıcı Harun Karakuş, "50 hayvanım vardı, 20'sini zor sattık. Uzun süredir kapalı kaldığı için işler iyice durdu. Hayvan fiyatları şu anda çok yüksek, çünkü yem çok pahalı. 110, 120 TL'den aşağı yem yok. Üretim zor ve pazarlar kapalı olduğu için kimse hayvan getirmedi, fiyatlar bu yüzden iyice yükseldi. Hayvanlara olan talep de az. Havalar ısındığında da hayvan bollaşacak ve bu sefer de piyasa iyice kırılacak, çiftçinin beli bükülecek. Zor durumdayız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Hayvan Pazarı beklentilerini karşılamıyor
Eskişehir Hayvan Pazarı beklentilerini karşılamıyor
Eskişehir Hayvan Pazarı beklentilerini karşılamıyor
Eskişehir Hayvan Pazarı beklentilerini karşılamıyor

Türk Lirası, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir Hayvan Pazarı beklentilerini karşılamıyor - Son Dakika


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