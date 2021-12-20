Eskişehir Hayvanat Bahçesi, yaklaşan yeni yıl heyecanını yılbaşı süslemeleri - Son Dakika

2022 yılı Ocak ayına kadar Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 17.00'ye kadar bilet gişelerinin açık olduğu ve saat 18.00'e kadar misafirlerini ağırlamaya devam eden Hayvanat Bahçesindeki süslemeler ziyaretçiler tarafından da ilgi görüyor.

Yılbaşı süslemeleri önünde hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler, Hayvanat Bahçesinde yüzlerce hayvanı bir arada görmek için geldiklerini ve bunun yanı sıra yılbaşı ışıklandırmaları ile karşılaştıklarında büyük mutluluk duyduklarını belirterek, kendilerine yeni yıl sürprizi yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi personeline teşekkür ettiler.