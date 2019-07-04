ESKİŞEHİR Haziran yağmurları buğday ve arpada verimi düşürdü-2
1 saat önce
ESKİŞEHİR Haziran yağmurları buğday ve arpada verimi düşürdü-2(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:58 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR Haziran yağmurları buğday ve arpada verimi düşürdü-2
(Tür: Yurt)
KONDA'dan 23 Haziran raporu: 'Sofu'ların yüzde 20'si İmamoğlu'na oy verdi
Merkez Bankası, Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayınladı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Konda Araştırma Şirketi'nden dikkat çeken İmamoğlu-Yıldırım raporu