Son Dakika Haberleri: ESKİŞEHİR Haziran yağmurları buğday ve arpada verimi düşürdü-2
Son Dakika Güncel Haber

ESKİŞEHİR Haziran yağmurları buğday ve arpada verimi düşürdü-2

1 saat önce

ESKİŞEHİR Haziran yağmurları buğday ve arpada verimi düşürdü-2(Tür: Yurt)

ESKİŞEHİR Haziran yağmurları buğday ve arpada verimi düşürdü-2
(Tür: Yurt)
ESKİŞEHİR Haziran yağmurları buğday ve arpada verimi düşürdü-2
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:58 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KONDA'dan 23 Haziran raporu: 'Sofu'ların yüzde 20'si İmamoğlu'na oy verdi Merkez Bankası, Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayınladı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Konda Araştırma Şirketi'nden dikkat çeken İmamoğlu-Yıldırım raporu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 19:50:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ESKİŞEHİR Haziran yağmurları buğday ve arpada verimi düşürdü-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]