Üye Girişi
ESKİŞEHİR - Horoz ibiğinden ürettiği yerli hyalüronik asitle yurt dışı pazarını hedefliyor - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Horoz ibiğinden ürettiği yerli hyalüronik asitle yurt dışı pazarını hedefliyor

12.01.2022 13:25

Eskişehir'de biyolog Gamze Kara Mağden, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ekibiyle yürüttüğü çalışmalar sonucu horoz ibiğinden ürettiği hyalüronik asitle yurt dışı pazarını hedefliyor.

Eskişehir'de biyolog Gamze Kara Mağden, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ekibiyle yürüttüğü çalışmalar sonucu horoz ibiğinden ürettiği hyalüronik asitle yurt dışı pazarını hedefliyor.

TRAngels Melek Yatırım Ağı ve Alesta AŞ'den 2020 yılında 1 milyon lira yatırım alarak pilot ölçekli 500 metrekare kapalı alana sahip biyoteknoloji tesisini kuran Mağden, 6 kişilik ekibiyle laboratuvarda "sürdürülebilirlik" ve "sıfır atık" prensipleri doğrultusunda sağlık, medikal ve kozmetik sektörleri için yerli üretimler yapıyor.

Mağden, bu amaçla, Eskişehir Toptancılar İş Merkezi'nde (ESTİM) bulunan tesisinde 1 yıllık çalışma sonunda horoz ibiğinden sağlık, medikal ve kozmetik alanlarında araştırma geliştirme çalışmalarının yanı sıra cilt kremlerinde nem tutuculuk ve kırışıklık önleyicilik özelliği sağlanması için kullanılan hyalüronik asit üretti.

Ürünü kozmetik, medikal ve sağlık sektörleri üzerine araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten üniversitelere, araştırma merkezlerine ve KOBİ'lere gönderen Mağden, bu sektörde ithalatın önüne geçip, ihracatla elde edilecek faydayı artırmayı hedefliyor.

"Kozmetik ve sağlık sektörlerinde kritik bir ham madde"

BUGAMED Biyoteknoloji firmasının kurucusu Gamze Kara Mağden, AA muhabirine, AR-GE faaliyetlerinde kullanılmak üzere yerli hyalüronik asit ürettiklerini söyledi.

Üretimde sürdürülebilirliği ve sıfır atık prensiplerini benimsediklerini ifade eden Mağden, şöyle konuştu:

"Hyalüronik asit birçok kaynaktan üretilebilir. Hem biyoteknolojik yöntemler kullanılarak hem de hayvansal kaynaklı olarak üretimler söz konusudur. Sıfır atık dönüşümünü benimseyerek, özellikle çiftliklerin horoz ibiği atıklarını toplayıp, yerli hyalüronik asit üretimini gerçekleştirdik. Sıfır atık ve sürdürülebilirlik temasını daha da ilerletmek adına farklı kaynaklardan üretim teknolojileri geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Hyalüronik asit, kozmetik ve sağlık sektöründe kritik bir ham madde olarak kullanılıyor. Sağlık ve kozmetik alanında ürünler geliştiren üniversitedeki akademisyenlerle çalışmalar yapıyoruz. Araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere üniversitelere, araştırma merkezlerine ve KOBİ'lere gönderiyoruz. Yaklaşık 1 yıllık çalışmanın sonucunda hyalüronik asit ürününü ortaya çıkarttık."

Mağden, yerli hyalüronik asidi İç Anadolu, Ege ve Trakya'dan sağladıkları hayvansal kaynaklı dokulardan ürettiklerini bildirdi.

Türkiye'de uygulanan yerli ve milli üretim stratejilerine uygun olarak katma değeri yüksek ürün ve hizmetleri yerli imkanlarla geliştirdiklerini anlatan Mağden, "Böylece ülkemizde yurt dışından ithalatla karşılanan hyalüronik aside olan bağımlılığı azaltarak hem yurt içi hem yurt dışı talepleri yerine getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

ESKİŞEHİR - Horoz ibiğinden ürettiği yerli hyalüronik asitle yurt dışı pazarını hedefliyor
ESKİŞEHİR - Horoz ibiğinden ürettiği yerli hyalüronik asitle yurt dışı pazarını hedefliyor
ESKİŞEHİR - Horoz ibiğinden ürettiği yerli hyalüronik asitle yurt dışı pazarını hedefliyor

YORUMLAR
500

Araştırma Geliştirme, Araştırma, Eskişehir, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Horoz ibiğinden ürettiği yerli hyalüronik asitle yurt dışı pazarını hedefliyor - Son Dakika


Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzetti, hayatını cehenneme çevirdi Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzetti, hayatını cehenneme çevirdi         
13:34
"Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum" diyen Destici'ye bir tepki de veterinerlerden: Halk sağlığı adına endişeliyiz "Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum" diyen Destici'ye bir tepki de veterinerlerden: Halk sağlığı adına endişeliyiz         
13:13
Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı         
12:14
Bu da keçili horon! Hem kendileri horon tepti hem de keçileri Bu da keçili horon! Hem kendileri horon tepti hem de keçileri         
11:07
2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci 2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci         
10:35
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19

Son Dakika Haberleri
13:34 Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzetti, hayatını cehenneme çevirdi
13:21 Son Dakika! Yabancı isimler konuşuluyordu ama Fenerbahçe sezonun geri kalan bölümü için teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı
13:14 Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek
13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?
13:12 "Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum" diyen Destici'ye bir tepki de veterinerlerden: Halk sağlığı adına endişeliyiz
12:58 Fransa'yı karıştıran gizemli telefon! Macron'un eşini arayıp "Kocanın erkek sevgilisi var" dediler
12:47 Erdoğan açıkladı! Özel okul ücretlerindeki artış tavanı yüzde 36 ile sınırlandırıldı
12:46 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel'le ilgili ilk yorum: Parlamentoda görmek istemiyoruz
12:38 İmzasını kopyaladılar! 92 yaşındaki adama 10,6 milyon dolarlık borç çıkardılar
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 13:47:54. #1.13#
SON DAKİKA: ESKİŞEHİR - Horoz ibiğinden ürettiği yerli hyalüronik asitle yurt dışı pazarını hedefliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement