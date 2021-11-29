Eskişehir Hüseyin Erçelebi Anadolu Lisesinde çevre projesi bilgilendirme faaliyeti - Son Dakika

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Hüseyin Erçelebi Anadolu Lisesi tarafından yürütülen "Daha iyi bir gelecek için iklimimizi kurtaralım" projesi kapsamında öğrenciler bilgilendirildi.

Okul müdürü Seyhan Dalkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından değerli görülerek hibelendirilen Let's Save Our Climate For A Bright Future (Daha iyi bir gelecek için iklimimizi kurtaralım) öğretmen eğitimi projesinin etki alanını yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında okulun öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendiğini duyurdu.

Toplantılar kapsamında öğrencilerin iklim değişikliği hakkında farkındalıklarını artırmaya ve dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin çevreci bir bakış açısı geliştirmelerine yönelik çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade eden Dalkılıç, şu bilgileri paylaştı:

"Öğrenciler, gerek iklim değişikliğini tetikleyen faktörler ve bu noktada bireysel sorumluluklar gerekse iklim değişikliği ile mücadeleye dönük rol alabilecekleri uygulamalar ve platformlar hakkında bilgilendirilmişlerdir. Ayrıca, Odunpazarı Şehit Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi öğrencilerine de aynı amaçla iklim değişikliği ile mücadele semineri verilmiştir."