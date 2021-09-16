Eskişehir'i dünyaya tanıttılar - Son Dakika

Dünyayı ve Türkiye'yi dolaşarak özel videolar hazırlayan Mick and Trudie çifti son olarak Eskişehir'i ziyaret etti. Çiftin 'Türkiye'nin en iyisi' başlığı ile yayınladığı ve tamamı Eskişehir'de çekilen videosu kısa sürede 170 binden fazla görüntülendi.

Mick and Trudie çifti son olarak Eskişehir'i ziyaret etti. Yayınlanan videonun altına 'Böyle güzel bir şehir ile karşılaşmak bizim için hoş bir sürpriz oldu. Güzel kafeler, barlar, parklar, restore edilmiş Osmanlı evleri, nehir kenarındaki gondollar. Ziyaret etmek için Türkiye'de popüler ve harika bir kent' notu düşülürken, izleyicilerin Youtuber çift ve Eskişehir'le ilgili olumlu yorumlar yazdıkları görüldü.

Videoyu hazırlayan Mick Scarsbrook videoda Eskişehir için, "Ankara ve İstanbul üzerinden ulaşım oldukça kolay. Gördüğüm en temiz şehirlerden birisi. Herkesin mutlu ve keyifli yaşadığını görüyorum. Eskişehir'i ve halkını çok sevdik" derken, Hamamyolu Caddesi'ni de oldukça sıra dışı bulduğunu ifade etti.

Türkiye aşığı İngiliz çiftin bugünlerde İzmir'de yeni bir video hazırladıkları öğrenildi. - ESKİŞEHİR