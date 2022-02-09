Eskişehir\'i tekrar etkisi altına alan kar yağışı tekrardan gündemde

Özellikle yüksek rakımlı kırsal mahallelerde yoğun olarak görülen kar yağışıyla ekipler, gece boyunca mücadele etti. Kent merkezinde yağışın az olması sebebiyle sadece tuzlama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, tüm karla mücadele araçlarıyla kırsalda yoğun mesai harcadı. 450 personelle 7/24 vardiyalı olarak kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yürüten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, bu yıl gerçekleştirilen karla mücadelelerde tuzlama çalışmalarında yaklaşık 20 bin ton tuz karışımı kullandı. Güvenli ulaşım için mahalle muhtarlarıyla da sürekli olarak iletişim halinde olduklarını belirten Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi yetkilileri, "Özellikle kırsal mahallelerimizde küreme ve tuzlama çalışmalarını yapan personelimize sıcak çay ikramlarıyla destek olan tüm muhtarlara ve hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız yoğun kar yağışının yanı sıra yüksek kesimli yerlerde meydana gelen tipi sebebiyle yolda hız yapmamaları ve kış lastiği ya da zinciri olmayan sürücülerin yola çıkmamaları" dediler.

Muhtarlardan ekiplere teşekkür

Mahalle muhtarları özellikle kırsal mahallelerde yol durumu hakkında karla mücadele çalışmalarındaki personele bilgilendirmelerde bulunuyor. Ekiplerin koordinasyonunun sağlanması için büyük destek veren muhtarlar, kar yağışının başlamasıyla birlikte mahallelerine ivedilikle gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür ettiler.

Çalışmaları yakından takip eden Akçakaya Mahalle Muhtarı Hüseyin Gazi Bal, "Gecenin ikisinde şuan burada emek veren Büyükşehir Belediyesi personeline ve Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ediyorum. Mahallemizde yollarımız kardan kürendi, kapalı yollarımız yok" dedi.

Eskişehir'in Bilecik sınırında bulunan mahallesi olan Uludere'de kar yağışı ve tipinin yoğun olduğunu belirten Uludere Mahalle Muhtarı Zeki Öztürk de gece boyunca mahallelerinin ulaşımını sağlayan yollarda çalışmalarını sürdüren ekiplere teşekkür ettiğini ifade etti.

Karapazar Mahalle Muhtarı Mustafa Kemal Biçerer verdiği röportajda Büyükşehir Belediyesinin yollarını açtığını ve hizmetten çok memnun olduğu ifadelerinde bulunurken, Gümele Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Özbek de "Ani bastıran kış şartlarında belediyemize teşekkür ediyorum bizleri yalnız bırakmadılar. Çalışmalarda ekiplere kolaylıklar diliyorum" dedi.