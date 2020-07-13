Eskişehir için dijital dönüşüm başlıyor - Son Dakika

Eskişehir için dijital dönüşüm başlıyor

Eskişehir Dijital Dönüşüm Kümelenmesi Hizmet Sektöründe Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması Projesi 'HİSER', Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı.

Eskişehir Dijital Dönüşüm Kümelenmesi Hizmet Sektöründe Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması Projesi 'HİSER', Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı.

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Yaklaşık bütçesi 1 milyon dolar olan projeyle Eskişehir'in imalat sektöründe dijital dönüşümün ne durumda olduğunun analiz edilecek. Sonrasında ise geliştirilen hizmetlerle imalatta verimlilik daha da artırılacak. Bu sayede Eskişehir imalat sektöründe ülkemizin en güçlü merkezlerinden biri olacak. Projenin Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi ATAP A.Ş. işbirliğinde hayata geçirildiğini söyleyen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Daha önce beyaz eşya ve yapı malzemeleri alanlarında gerçekleştirdiğimiz URGE Projelerimize bir yenisini eklemekten ve bakanlığımız tarafından desteklenmesinden son derece mutluyuz. Bu sayede rekabet gücü yüksek ve potansiyeli olan sektörlerimiz uzmanlaşacak. Kümelenme modeliyle bir araya gelen firmalarımız bölgesel kalkınmamıza katkı sağlarken uluslararası arenada daha rahat rekabet edebilecekler" dedi.


İhracat için dijitalleşme hamlesi


Projenin yazılım, donanım, otomasyon, sensör teknolojileri ile robotik ve yapay zeka sektörlerinde Eskişehir'e bölgesel ve küresel anlamda katkı sağlayacağını kaydeden Kesikbaş, "Ancak bunlar kadar önemli bir nokta olan ihracatta ciddi bir ivme yakalamayı hedefliyoruz. Şehrimizin daha çok ihracat yapması her zaman bir numaralı gündem maddemiz. Proje sayesinde kazanılan profesyonellikle hiç ihracat yapmamış firmalarımızın ihracat yapması veya ihracat yapan firmalarımızın da hacimlerini artırmaları temel amaç olarak görüyoruz" diye konuştu.


Destekler 3 yıl sürecek


Dijital Dönüşüm Kümelenmesi HİSER Projesi'nin Ticaret Bakanlığı tarafından 8 Temmuzda onaylandığını hatırlatan ESO Başkanı Kesikbaş, projede yer alan firmalara ihracatlarını artırmaya yönelik 3 yıl boyunca yüzde 75 oranında destek verileceğinin altını çizdi. Verilen bu desteklerin içerisinde ihracatı arttırmaya yönelik önemli kısımlar olduğunu söyleyen Kesikbaş, "İhtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, yurtdışı pazarlama faaliyetleri ve alım heyeti faaliyetleri proje kapsamında gerçekleştirilecek. Yapılan faaliyetlerle birlikte Kümelenmemizin mevcut ve yeni pazarlardaki gücü artacak. Kümelenme içerisinde sürekli ihracat yapan firmalarımızın sayısı da bu sayede artacak" açıklamalarında bulundu. - ESKİŞEHİR

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Eskişehir, İhracat, Dönüşüm, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir için dijital dönüşüm başlıyor - Son Dakika Ekonomi
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