Eskişehir için sağanak uyarısı
36 dakika önce
ANKARA (AA ) - Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:32 Kaynak: AA
ANKARA (AA ) - Eskişehir
çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Eskişehir çevrelerinde beklenen gök gürültülü ve sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını
, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerildi.
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