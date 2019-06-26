Son Dakika Haberleri: Eskişehir için sağanak uyarısı
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Eskişehir için sağanak uyarısı

36 dakika önce

ANKARA (AA ) - Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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ANKARA (AA ) - Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Eskişehir çevrelerinde beklenen gök gürültülü ve sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:32 Kaynak: AA
Eskişehir, Güncel
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