ESKİŞEHİR İhbara giden polise 'pastalı' kutlama - Son Dakika

İhbara giden polise 'pastalı' kutlama

ESKİŞEHİR'de bir çocuğun yardım istediği ihbarına giden polis ekibi, 8 yaşındaki Azra Altın'ın pastalı süpriziyle karşılaştı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle apartmanın girişinde bekleyen ve polis üniforması giyen küçük Azra, polis ekibine pasta ikram ederek Polis Teşkilatı'nın 175'nci yıl dönümü kutladı.

Eskişehir'de esnaf olan Hilmi ve Mualla Altın çiftinin Dumlupınar İlköğretim Okulu 2'nci sınıf öğrencisi olan Azra isimli kızları, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanması nedeniyle evinin önünde Türk Polis Teşkilatı'nın 175'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle süpriz hazırladı. 155 Polis İmdat hattını arayıp yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Azra'nın ihbarı üzerine bölgedeki devriye ekibi, telsiz anonsuyla Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi'ne yönlendirildi. Apartmanın önüne gelen polis ekibi karşılarında polis üniforması giymiş Azra'yı görünce şaşırdı. Ekipteki Kerim Ağdacı ve Mustafa Çelikkaya'nın Polis Haftası'nı kutlayan küçük Azra, onlara pasta ikram etti.

Sosyal mesafe kuralarına uygun olarak birlikte pasta kesen polis ekibi, Azra Altın ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Polis memuru Kerim Ağdacı, ihbara geldiklerinde üniformalı olarak Azra'yı karşılarında görüp çok şaşırdıklarını ifade ederek, 'Bizi bugün bu şekilde hatırladığı ve bize pasta ikram ettiği için Azra'ya ailesine ve öğretmenine çok teşekkür ederiz' dedi.

Dumlupınar İlkokulu 2/H sınıf öğretmeni Emel Sezgin, her yıl Polis Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl öğrencilerin dışarı çıkmadığını söyledi. Bu nedenle Azra gibi diğer öğrencilerinin de 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulunarak gelen ekiplere pasta ikram edip, kuruluş yıldönümlerini kutladıklarını ifade eden Sezgin, 'Asıl bu sene bizim onlara vereceğimiz morale ihtiyaçları var. Madem biz onlara gidemiyoruz, polis abilerini, ablalarını çağıracaklar. Bize de zaman ayırdıkları için polis ekibimize teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarının ardından polis şuanda ülkemizin koronavirüsle mücadele konusunda mihenk taşları. Verdikleri emekler için tümüne teşekkür ediyoruz. Dualarımız onlarla, umarım bu kötü günleri atlayıp maskesiz kucaklaştığımız günlere kavuşacağız' şeklinde konuştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldivende kullanan küçük Azra ile polis ekibi hatıra fotoğrafı çektirip birlikte pasta yedikten sonra sokaktan ayrıldı.