Üye Girişi
Eskişehir İhya Derneği açtığı sergide Yunus Emre'yi anlatıyor - Son Dakika

Eskişehir İhya Derneği açtığı sergide Yunus Emre'yi anlatıyor

21.09.2021 17:31
Eskişehir İhya Derneği açtığı sergide Yunus Emre'yi anlatıyor, System.String[]

Genç İhya Derneği, UNESCO 2021 Türkçe ve Yunus Emre yılı etkinlikleri kapsamında açtıkları sergiyle Yunus Emre'yi anlatıyor.

Genç İhya Derneği, UNESCO 2021 Türkçe ve Yunus Emre yılı etkinlikleri kapsamında açtıkları sergiyle Yunus Emre'yi anlatıyor.

2021 UNESCO Yunus Emre ve Türkçe yılı etkinlikleri kapsamında Eskişehir Valiliği önünde Yunus Emre'yi anlatan sergiler kuruldu. Eskişehir Genç İhya Derneği'nin açtığı sergide de Yunus Emre'yi anlatan broşürlerin yanı sıra Orta Asya'dan göçen Türkmenlerin dokuduğu halılar ve Yunus Emre'nin kabrinin tabloları bulunuyor. Eskişehir Valiliği önünde kurulan ve sadece bir gün kalacak sergilere ilgi ise yoğun oldu.

"Yunus Emre Hazretlerini anlatmak için buradayız"

Eskişehir Genç İhya Derneği Başkanı İsmail Enlioğlu, Yunus Emre'yi anlatmak için sergiyi kurduklarını belirtti. Etkinlikte kurulan sergilerin hiçbirinde ticari amaç güdülmediğini ve gönüllü olarak kurduklarını dile getiren Enlioğlu, "Valiliğimizin düzenlediği UNESCO 2021 Türkçe ve Yunus Emre yılı etkinlikleri kapsamında vilayet meydanında İhya Derneğimizin sergisini açtık. Genç İhya Derneği olarak Yunus Emre Hazretlerinin yaşam öyküsünü ve tasavvuf olan hayatını hasbelkader anlatmak için buradayız. Topluma Yunus Emre'nin sevgi, barış ve hoşgörü dilini toplumun en hassas olduğu bu dönemde herkese tanıtmaya davet ediyorum. Sergimizde tanıtım broşürümüz, Yunus Emre Hazretlerini anlattığımız broşür, Fethi ve Medeniyet isimli dergi, Orta Asya'dan göçen Türkmenlerin kendi elleriyle işlediği ilmek ilmek dokuduğu halılarımız var. Bugün burada yapılan tüm faaliyetler gönüllülük esası altında yapılıyor. Bugün burada kimse bir şey satmıyor sadece sergileniyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir İhya Derneği açtığı sergide Yunus Emre'yi anlatıyor
Eskişehir İhya Derneği açtığı sergide Yunus Emre'yi anlatıyor
Eskişehir İhya Derneği açtığı sergide Yunus Emre'yi anlatıyor
Eskişehir İhya Derneği açtığı sergide Yunus Emre'yi anlatıyor
Eskişehir İhya Derneği açtığı sergide Yunus Emre'yi anlatıyor

Yunus Emre, Orta Asya, Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eskişehir İhya Derneği açtığı sergide Yunus Emre'yi anlatıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil 18:20 Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil Oyuncu Uğur Arda Aydın, 18:16 Oyuncu Uğur Arda Aydın, "cinsel taciz" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı 18:14 Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı
Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm 17:45 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm Öz kızını öldüresiye döven anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi 17:38 Öz kızını öldüresiye döven anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında 17:24 Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında "Küfrü bana ediyorlar" diye tepki gösterdi
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 17:03 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı Mersin'in 16:58 Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi

Son Dakika Haberleri
18:24 Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu
18:20 Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil
18:14 Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı
17:44 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm
17:32 Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış
17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu
17:19 Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor
17:11 FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebi kabul edilmedi
17:09 TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşıyla ilgili açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir
17:02 Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin "HDP meşrudur" sözlerine yanıt: HDP, terör örgütünün mazbata almış halidir
Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu         
18:24
Sevenlerini üzen haberi verdi! Uzun zamandır sahnelerden uzak olan Tarkan, korona nedeniyle bir süre daha sahneye çıkmayacak Sevenlerini üzen haberi verdi! Uzun zamandır sahnelerden uzak olan Tarkan, korona nedeniyle bir süre daha sahneye çıkmayacak         
18:18
Son dakika! Altının kilogramı 492 bin liraya çıktı Son dakika! Altının kilogramı 492 bin liraya çıktı         
18:16
Yargıtay'dan örnek niteliğinde karar: İki babadan da yetim maaşı almaya engel yok Yargıtay'dan örnek niteliğinde karar: İki babadan da yetim maaşı almaya engel yok         
18:12
Tersanede zehirlenen 8 işçiye yardıma giden işçi, elektrik akımına kapılmış! O anlar kamerada Tersanede zehirlenen 8 işçiye yardıma giden işçi, elektrik akımına kapılmış! O anlar kamerada         
17:40
Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu         
17:25
Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor         
17:19
Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin "HDP meşrudur" sözlerine yanıt: HDP, terör örgütünün mazbata almış halidir         
17:03
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı         
16:10
Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor         
15:44
Sedat Peker hakkında Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi         
15:36
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti         
15:22
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor         
14:53
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 18:35:36. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir İhya Derneği açtığı sergide Yunus Emre'yi anlatıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement