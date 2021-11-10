Eskişehir İklim Değişikliği Planının hazırlanmasında görev alacak - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 486 sayılı kararı ile kurulan İklim Değişikliği ve Uyum Şube Müdürlüğü, sera gazı emisyon envanterinin Eskişehir ölçeğinde hesaplanması, sera gazı emisyonlarının azaltılması,iklim değişikliğine uyum eylemlerinin geliştirilmesi bu çalışmalar için gereken finansal gereçlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi gibi faaliyetlere destek olarak Eskişehir İklim Değişikliği Planının hazırlanmasında görev alacak.

Bu doğrultuda görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini amaçladıklarını belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Böylece, yerel ölçekte iklim değişikliği ile mücadelede daha etkin ve verimli hizmetler sunmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca, Kyoto Protokolü, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Antlaşması gibi uluslararası birçok anlaşmaya taraf olan ülkemizin, yerel ölçekte uyum sürecine dahil olmasında ve ulusal mevzuatın izlenmesinde rol alacağız.

Sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla gelişen, tarımsal kalkınmayı hedefleyen, iklim değişikliğine duyarlı, olağan üstü durumlara dayanıklı, herkes için eşit, erişilebilir, huzurlu ve mutlu bir şehir olmaya devam etmek vizyonu ile çıktığımız bu yolda çalışmalarımız devam edecektir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.