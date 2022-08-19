Genç doktor lösemiye yenik düştü

Eskişehir İl Ambulans Servisi'nde geçen yıl ilk ataması yapılıp göreve başlayan Selin Gizem Kıreli'nin işe başlarken yapılan sağlık tarama sırasında lösemi hastası olduğu tespit edildi. Hemen tedavisine başlanan Kıreli'nin hastalığının çok hızlı ilerlediği belirlenirken; Ankara 'daki özel bir hastaneye yatırıldı. Yaklaşık 1 yıl süren tedaviye rağmen Kıreli bugün hayatını kaybetti. Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Selin Gizem Kıreli için taziye mesajı yayınlayarak, "Eskişehir İl Ambulans Servisi'nde çalışan ekip arkadaşımız Dr. Selin Gizem Kıreli kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Eskişehir 112 ailesi adına merhumeye Cenab-ı Hak'tan rahmet; kederli ailesi ve camiamıza sabırlar dileriz" dedi.Mesleğini yapamadan hayatını kaybeden Selin Gizem Kıreli'nin cenazesinin yarın Konya 'nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Kıreli, Güncel, Son Dakika

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