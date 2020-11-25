Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü kadınlara KADES uygulamasını tanıttı - Son Dakika

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının tanıtımını yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'nde stand açtı.

Görevli kadın polis memurları hazırlanan uyarıcı broşürlerin dağıtımını yaptı. Kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen uygulamayla ilgili bilgilendirme bulundu.

Eskişehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile diğer ilgililer standı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.