ESKİŞEHİR - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan 14 polise motosiklet eğitimi verildi - Son Dakika

Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki sürüş alanında 1 ay süren motosiklet temel eğitimi ve sürüş teknikleri eğitimi alan polisler, motorize şahin ekiplerinde görev yapacak.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor

Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var