ESKİŞEHİR - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan 14 polise motosiklet eğitimi verildi - Son Dakika

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan 14 polise motosiklet eğitimi verildi.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sürüş alanında 1 ay süren motosiklet temel eğitimi ve sürüş teknikleri eğitimi alan polisler, motorize şahin ekiplerinde görev yapacak.
Motosikletli trafik timlerinde görev yapan eğitimli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanan eğitimlerin yıl boyunca süreceği bildirildi.
Kaynak: AA
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