Eskişehir İl Göç İdaresi göçmen kaçakçılığına karşı uyarı videosu hazırladı - Son Dakika

Eskişehir İl Göç İdaresi göçmen kaçakçılığına karşı uyarı videosu hazırladı

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 30 Temmuz İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü kapsamında farkındalık videosu hazırlandı.

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 30 Temmuz İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü kapsamında farkındalık videosu hazırlandı. İl Göç İdaresi Müdürlüğünde staj yapan üniversite öğrencilerinin insan ticaretindeki mağdurların korunmasına yönelik anlamlı mesajların verildiği videoda, İl Göç Uzmanları Cengiz Hışman ile Gökçen Gencer'in de çeşitli uyarılar yer aldı. Hazırlanan video, sosyal medya hesaplarında paylaşıma sunuldu.

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