Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden polise siperlik - Son Dakika

Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi'nde yüz koruyucu siperlik maske üretildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerince emniyet mensupları için üretilen siperlikli maske, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt tarafından İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'e teslim edildi.

İl Emniyet Müdürü Dinç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destekte olan eğitim camiasına teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için yürüttükleri çalışmaların süreceğini kaydetti.