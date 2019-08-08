Son Dakika Haberleri: Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek'ın Vali Çakacak'ı ziyaret
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Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek'ın Vali Çakacak'ı ziyaret

56 dakika önce

İl Müftüsü Bekir Gerek, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 2019 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu kapsamında, Vali Çakacak'ı makamında ziyaret ederek, organizasyon hakkında bilgiler sundu.

Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek'ın Vali Çakacak'ı ziyaret, System.String[]
İl Müftüsü Bekir Gerek, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 2019 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu kapsamında, Vali Çakacak'ı makamında ziyaret ederek, organizasyon hakkında bilgiler sundu.

1993 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığıyla vekalet yoluyla kurban kesim programı düzenleyen ve bu sene de "Kurbanını Paylaş; Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yola çıkan Türkiye Diyanet Vakfı'nın güzel ve hayırlı bir organizasyona vesile olduğunu belirten İl Müftüsü Gerek; Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, 145 ülkede 530 bölgede yurtdışında ve yurtiçinde vekaleten kurban hizmetini yürüttüğünü, 2018 yılında 430 bin hisse vekaleten kurban keserek vatandaşımıza, soydaşlarımıza, dindaşlarımıza ve diğer insanlara kurbanları ulaştırdığını belirterek, bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığının hedefinin 500 bin olduğunu belirtti. Gerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kurbanını vekaleten Türkiye Diyanet Vakfına verdiğini hatırlatarak, Vali Çakacak'a bu anlamlı bağışından dolayı şükranlarını arz etti.

Dini bayramlarımızın kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını perçinlediğini, özelliklede Kurban Bayramımızda, paylaşmanın, almaktan çok vermenin daha büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Vali Çakacak; "Diyanet İşleri Başkanlığının ve Türkiye Diyanet Vakfının vekaleten kurban hizmetleri çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Özellikle kurbanlarını yurtiçindeki ve yurtdışındaki insanlarla paylaşmak, gönül bağı kurmaya muhtaç olan insanlara bir katkı sunmaktadır. Bu bakımdan bu hizmet Türkiye'de ve dünyada büyük takdir toplamaktadır" dedi.

Yardımlaşma konusunda hassas olan halkımızın kampanyaya büyük bir ilgi göstereceğine inandığını belirten Vali Çakacak, organizasyona destek veren herkesi şimdiden tebrik etti. - ESKİŞEHİR
Diyanet İşleri Başkanlığı, Özdemir Çakacak, Bekir Gerek, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:46 Kaynak: İHA
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