Eskişehir İl Müftüsü Gerek, Kırka'daki Kur'an Kurslarında İncelemelerde Bulundu
9 dakika önce
Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, Kırka'daki Kur'an kurslarında incelemelerde bulundu.
Eskişehir
İl Müftüsü Bekir Gerek
, Kırka
'daki Kur'an kurslarında incelemelerde bulundu. Seyitgazi
'nin Kırka mahallesinde bulunan 4-6 yaş Hz. Fatıma Kur'an kursundan eğitim gören çocuklarla yakından ilgilenen Müftü Gerek, kurs öğreticisinden çocuklar hakkında bilgi aldı daha sonra derslerini yakından inceledi. Müftü Gerek, daha sonra Kırka Mehmet Ali Efendi Kur'an kursunu geçerek burada kursiyerlerle sohbet etti. Kurs hocası Selahattin Genç
'ten bilgi aldı Müftü Gerek; "Kurslarımız ilimizde örnek teşkil ediyor. Kur'an kursumuz aktif olarak her yaş seviyesinde olan tek kursumuz hocamıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:01 Kaynak: İHA
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