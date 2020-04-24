Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında Eskişehir'de 'yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı artıyor' başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, tanı almış hekim sayısının en yüksek olduğu iller sıralamasında Eskişehir'in de yer aldığının ancak kentte haberde belirtilen sayıdan çok çok az tanı almış hekimin bulunduğu kaydedildi.

Haberde belirtilen sayının gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu dönemde herkese 'Evde kal' derken sağlık çalışanlarımız başta çocukları ve aileleri olmak üzere birçok şeyden feragat ederek geceli gündüzlü şehrimiz için üstün bir mücadele vermektedir. Sağlık çalışanlarımızın her bir ferdi bizim için çok kıymetlidir. Hastane, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, 112 ekipleri, filyasyona çıkan ekiplerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza gerekli koruyucu ekipmanlar verilmektedir. Ekipman tedariği konusunda sıkıntı yaşamamaktayız. Sağlık Bakanlığımız tarafından her türlü destek verilmektedir."