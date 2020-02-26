Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü korona virüsü iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü korona virüsü iddialarını yalanladı

6 saat önce

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya ve yerel basında korona virüsü hakkında çıkan haberlerin yalan olduğunu duyurdu.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü korona virüsü iddialarını yalanladı, System.String[]

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya ve yerel basında korona virüsü hakkında çıkan haberlerin yalan olduğunu duyurdu.


Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "26 Şubat tarihinde ilimizde bir Aile Sağlığı Merkezine başvuran İranlı bir vatandaşta korona virüs tespit edildiğine dair sosyal medyada ve yerel basın organlarında çıkan haberlere yönelik, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca 26 Şubat tarihi saat 18.00 civarında yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'de korona virüs vakasına rastlanmadığı ve Eskişehir'deki vaka ile ilgili olarak herhangi bir klinik bulgu olmadığını ve bu anlamda bir sorun olmadığını belirtti" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:39 Kaynak: İHA
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