Son Dakika Haberleri: Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge'den Günyüzü Belediye Başkanı Durgut'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge'den Günyüzü Belediye Başkanı Durgut'a Hayırlı Olsun Ziyareti

9 dakika önce

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge Günyüzü Belediye Başkanı Durgut' a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge'den Günyüzü Belediye Başkanı Durgut'a Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge Günyüzü Belediye Başkanı Durgut' a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği 4X4 ambulans teslimi için ilçeye gelen heyet,,Başkan Durgut' a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete İl Sağlık Müdürü ile Uğur Bilge ile birlikte Acil Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özkurt, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ahmet Mamur, Günyüzü İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Uğurcan Canbay da bulundu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:04 Kaynak: İHA

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