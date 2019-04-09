Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge'den Günyüzü Belediye Başkanı Durgut'a Hayırlı Olsun Ziyareti
9 dakika önce
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge Günyüzü Belediye Başkanı Durgut' a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge Günyüzü Belediye Başkanı Durgut' a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği 4X4 ambulans teslimi için ilçeye gelen heyet,,Başkan Durgut' a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete İl Sağlık Müdürü ile Uğur Bilge ile birlikte Acil Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özkurt, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ahmet Mamur, Günyüzü İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Uğurcan Canbay da bulundu. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:04 Kaynak: İHA
Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Oğlumu Döşünden Tek Kurşunla Vurdum
Son Dakika! CHP Sözcüsü: İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 96'sı Sayıldı, İmamoğlu 14 Bin 532 Oy Önde
AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor
Milyonlarca Emeklinin Gözü Temmuz Ayında Açıklanacak Enflasyon Verisinde