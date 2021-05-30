Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge: "Sigara içenler Kovid-19 hastalığını daha ağır geçiriyor" - Son Dakika

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, tütün kullanımının, halen dünyanın ve Türkiye'nin en önemli halk sağlığı sorunları arasında yer aldığını bildirdi.

Bilge, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tütün kullanımının dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olduğunu belirterek, sigara dumanında 5 bin 300'den fazla kimyasal maddenin bulunduğunu aktardı.

Bu kimyasallardan 70'ten fazlasının "kanser yapıcı etkiye sahip maddeler" olarak tanımlandığını aktaran Bilge, şöyle devam etti:

"Yapılan incelemelere göre, 1,8 milyon kişinin akciğer kanser tanısı aldığı ve her yıl 1,6 milyonun da hastalığa bağlı hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Artık dünyada başta akciğer kanseri olmak üzere birçok ölüme neden olan hastalığın nedeninin sigara olduğu kanıtlanmış durumdadır. Özellikle kapalı mekanlarda içilen sigara dumanına maruziyet daha ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bu nedenle son zamanlarda hem devlet hem de sivil toplum kuruluşları sigara konusunda ciddi çalışmalar yürütmektedir. Bunun en güzel ve somut örneği dumansız hava sahası uygulamasıdır. Bu uygulamanın başlaması ile kapalı alanlarda sigara içilme oranı ciddi oranda düşmüştür ve sigarayı bırakma oranı da artmıştır."

Bilge, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, sigaranın olumsuz etkilerini daha da ön plana çıkaran bir faktör olduğuna dikkati çekti.

Kovid-19 tanısı ile izlenen hastaların akıbetlerini belirleyen en önemli ve en yaygın risk faktörlerinden birinin sigara olduğunu bildiren Bilge, şunları kaydetti:

"Daha önceki inflüenza gibi enfeksiyonlarda da hastalığa yakalanma ve daha şiddetli hastalık tablosuna sahip olma yönünden sigaranın negatif etkileri ortaya konulmuşken, yeni koronavirüs enfeksiyonunda bu durumun daha da belirgin olarak ortaya çıktığı izlenmektedir. Sigara içenler Kovid-19 hastalığını daha ağır geçiriyorlar. Sigara içicisi olup, Kovid-19'a yakalanarak hastalığı ağır geçiren, akciğer şikayetleri devam eden hastalar oluyor. Bu hastalarda sigara ile ilişkili olarak Kovid-19 süreçlerinin uzadığını gözlemliyoruz. Bu nedenle sigara içenlerin bu konuda dikkatli olması ve nikotin bağımlılığından kurtulma süreçlerini kararlılıkla öne çekmeleri gerekiyor."