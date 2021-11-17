Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'den Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, 2019 yılının son aylarında başlayan Kovid-19 salgının da tüm Dünyada kış mevsimiyle birlikte tedbirlerin sıkılaştırılmasının gündeme geldiğini bildirdi.

Bilge, yaptığı yazılı açıklamada, maske, mesafe, hijyen ve aşı ile önümüzdeki günlerin rahat atlatılabileceği aşikar olduğunu belirterek, son dönemlerde Dünyada reenfeksiyon diye ifade edilen Kovid-19 enfeksiyonu sonrası yeniden Kovid-19'a yakalanma da oransal bir artış göründüğünü kaydetti.

Bu konuda ki araştırmalara göre Kovid-19'a yakalananların yaklaşık yüzde 20'lik bir kısmında gerekli bağışıklık yanıtı sağlanmadığını ve bu kişilerin 3 ay ile 2 yıl arasında olmak üzere yeniden enfekte olma riski taşıdığına değinen Bilge şunları kaydetti:

"Bu nedenle enfeksiyonu atlatmış olsalar bile herkes mutlaka tam doz aşı olmalıdır. Gerekli bağışık yanıtı sağlamakta güçlük çekenler ise ek kronik hastalığı olanlar ve sigara içenlerdir. Son bir çalışmanın verilerine göre, antikorlar, doğal enfeksiyondan sonra kalıcı gibi görünse de, özellikle hastalığı hafif veya şikayetsiz geçirenler veya sigara içmek gibi sağlıksız alışkanlıkları olanlar veya ek kronik hastalığı olanlarda yetersiz bağışık yanıtı riski daha yüksektir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, Doğal enfeksiyon geçiren herkesin ömür boyu devam eden bir bağışıklığa sahip olmamasıdır. Bu nedenle Kovid-19 geçiren herkes Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde tam doz aşısını mutlaka olmalıdır."

"Endişe yok tedbir var"

Prof. Dr. Bilge, son dönemde yeni tedavilerin olduğu bilinse de şu anda dünyada aşının yerine geçebilecek hiçbir tedavinin bulunmadığına dikkati çekerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Uzmanlara göre, yeni haplara güvensizliğin temel nedenlerinden biri, Kovid-19'un farklı evreleri olduğu için virüsün vücutta çoğalmasını engelleyen antiviral ilaçların hastalığın erken döneminde dar bir pencerede verilmesi gerekliliğidir. Öbür türlü hastaneye yatmanıza neden olacak nefes darlığı veya başka semptomlar geliştirdiğinizde, antiviraller gerekli faydayı sağlamakta yetersiz kalabilmektedir. Kovid-19 ile ilgili verileri değerlendirdiğimizde, başarılı bağışıklama çalışmaları sayesinde vakalar yüksek bile seyretse hastaneye yatışlar ve ölümler ciddi oranda azalmıştır. Aşı ile bağışıklamanın yatış oranlarını ve ölümleri azaltması nedeniyle, tüm sağlık sisteminin salgın yükünün azaldığını ve normal işlevlerini devam ettirebildiklerini görüyoruz. Tüm bunlar, Türkiye'nin aşı programının başarılı olduğunun göstergesidir. Aşı kendiniz ve tüm insanlar için yapacağınız bir iyiliktir, bu nedenle aşılanın ve yakınlarınızı aşılatın. Sağlıklı ve huzurlu bir kış mevsimi geçirebilmemiz için maske mesafe hijyen ve aşı. Endişe yok tedbir var."