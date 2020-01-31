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Eskişehir'in 2019 yılı dış ticaret istatistikleri
6 saat önce
Eskişehir'in 2019 yılındaki ihracatı artarken ithalatı ise azaldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
Eskişehir'in 2019 yılındaki ihracatı artarken ithalatı ise azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de 2019 yılında, 2018 yılına göre ihracat yüzde 8,4 artarak 1 milyar 144 milyon 923 bin dolar, ithalat ise yüzde 5,6 azalarak 865 milyon 975 bin dolar olarak gerçekleşti.
Ülke genelinde ise 2019 yılında ihracat yüzde 2,1 arttı, ithalat ise yüzde 9,1 azaldı. - ESKİŞEHİR
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