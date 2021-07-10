Eskişehir'in 26 yılda yaptığını İstanbul 5 ayda geçti

Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent) tarafından açıklanan istatistiklere göre son 26 yılda Eskişehir'den toplam 999 tane patent başvurusu yapılırken, listede zirvede olan İstanbul'da bu sayıya sadece 5 ayda ulaşıldı.

Türk Patent, 1995 yılından 2020 yılına kadar yapılan patent başvurusu sayılarını açıkladı. Açıklanan verilerde; 1995-2020 yılları arasında Eskişehir'den toplam 999 patent başvurusu yapıldı. Bu yıllar arasında kentte en fazla patent başvurusu yapılan yıl ise 135 başvuru ile 2015 yılı oldu.

Son 26 yılda İstanbul'dan 33 bin 930 patent başvurusu yapılırken, son 5 ayda ise bin 114 tane daha başvuru alındı. Böylece listede zirvede yer alan İstanbul'un 5 ayda ulaştığı başvuru sayısının, Eskişehir'in 26 yılda yaptığı başvuru sayısından fazla olduğu görüldü.

Öte yandan Eskişehir'den son 5 ayda 40 ve 1995-2020 yılları arasında 999 patent başvurusu yapıldı. - ESKİŞEHİR