ESKİŞEHİR - 3 bin 99 nüfuslu ilçesinde "ramazan topu geleneği" yaşatılıyor - Son Dakika

ESKİŞEHİR - 3 bin 99 nüfuslu ilçesinde "ramazan topu geleneği" yaşatılıyor

25.04.2021 11:17
ESKİŞEHİR - 3 bin 99 nüfuslu ilçesinde

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde "ramazan topu geleneği", ilk günkü heyecanla devam ettiriliyor.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde "ramazan topu geleneği", ilk günkü heyecanla devam ettiriliyor.

Mihalgazi ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki esnaf Emrah Özturgut, 1800'lü yıllardan bu zamana ilçede sürdürülen geleneği Mihalgazi Belediyesinin desteğiyle sürdürüyor.

Özturgut'un geçmişten farklı olarak özel olarak tasarlanmış bir düzenek yardımıyla patlattığı ses bombasının ardından ilçedeki camilerin kandilleri yanıyor ve ezan sesleri duyuluyor.

"Ramazan topu", sahur öncesi ve dini bayramlarda da atılıyor.

"Vatandaşlar topun sesini duymadan iftarını yapmıyor"

Ramazan ayında 3 bin 99 nüfuslu ilçede davul da çalan Emrah Özturgut, AA muhabirine, 200 yılı aşkın zamana dayanan geleneği 3 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Ramazan topu için özel hazırladığı bir düzeneğinin olduğunu ifade eden Özturgut, şöyle konuştu:

"İçi betonla kaplı bir metal kova üzerinden topu ateşliyorum. İftarda ve imsaktan 30 dakika önce ramazan topunu patlatıyorum. Bayram sabahları da müjdeleyici olarak 3 kez top atıyorum. Çocukluğumda da bir kütüğün içine yerleştirilmiş toptan ateşleme yapılıyordu. İlçedeki vatandaşlar topun sesini duymadan iftarını yapmıyor. Topu bekliyorlar. Topu sesini duymadan mümkün değil oruçlarını açmazlar."

Özturgut, sahur öncesi davul çalarken de insanların camdan bakmasının ve evlerinin ışıklarını yakmasının kendisini mutlu ettiğini bildirdi.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün de Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1800'lü yıllarda başlayan ve günümüze kadar gelen "ramazan topu geleneği"ni ilçede yaşatmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geçmişte kütüğün içine döküm demirden yapılmış topa konulan barutun parlatılmasıyla ilçedeki vatandaşlara iftar zamanının bildirildiğini anımsatan Akgün, şunları söyledi:

"Şimdilerde ses bombası patlatılıyor. İftar ve imsak vakitlerinde ilçeye hakim yerden ateşlenen ramazan topu, büyük bir gürültüyle patladıktan sonra gökyüzünde yankılanarak herkes tarafından duyuluyor. Ramazan topu, özellikle iftar vakitlerinde 'top patladı' denildiğinde orucun açılabileceğini anımsattığından ramazan ayıyla özdeşleşmiş durumda. Akşam vakti yaklaştığında iftarını top sesiyle açmak isteyen vatandaşlar pencere kenarlarında top sesinin gelmesini beklerler ve ezanla birlikte oruçlarını açarlar."

Akgün, vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda "ramazan topu geleneği"ni yaşattıklarının altını çizdi.

İlçede berberlik yapan Rıza Tek ise çocukluğunda ramazan topunun patlamasını heyecanla beklediklerini belirterek, "Çocukluğumuzdan beri devam ediyor. Top sesini duymadan orucumuzu açmıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Nebi Kavuk da ilçede geleneğin yaşatılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

ESKİŞEHİR - 3 bin 99 nüfuslu ilçesinde ramazan topu geleneği yaşatılıyor
ESKİŞEHİR - 3 bin 99 nüfuslu ilçesinde ramazan topu geleneği yaşatılıyor
ESKİŞEHİR - 3 bin 99 nüfuslu ilçesinde ramazan topu geleneği yaşatılıyor
ESKİŞEHİR - 3 bin 99 nüfuslu ilçesinde ramazan topu geleneği yaşatılıyor

Mihalgazi, Eskişehir, Ramazan, Esnaf, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ESKİŞEHİR - 3 bin 99 nüfuslu ilçesinde 'ramazan topu geleneği' yaşatılıyor - Son Dakika


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