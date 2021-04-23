Eskişehir'in 7 bin nüfuslu Çukurhisar Mahallesi karantina altında - Son Dakika

Eskişehir'in 7 bin nüfuslu Çukurhisar Mahallesi karantina altında

23.04.2021 14:23

Eskişehir'in 7 bin nüfuslu Çukurhisar Mahallesi karantina altında Mahallenin 3 yönden giriş çıkışı jandarma ve belediye ekiplerince kapatıldı Jandarma devriyeleri mahalle içinde kontrol çalışmalarına başladı Çukurhisar Yeni Mahalle Muhtarı Fatih Alp: "Mahalleden Eskişehir'e iş için gidip gelen...

Eskişehir'in 7 bin nüfuslu Çukurhisar Mahallesi karantina altında

Mahallenin 3 yönden giriş çıkışı jandarma ve belediye ekiplerince kapatıldı

Jandarma devriyeleri mahalle içinde kontrol çalışmalarına başladı

Çukurhisar Yeni Mahalle Muhtarı Fatih Alp:

"Mahalleden Eskişehir'e iş için gidip gelen çok sayıda kişi var, bundan kaynaklı bir vaka artıştan şüpheleniyoruz"

ESKİŞEHİR - Artan korona virüs vakalarından dolayı karantinaya alınan Eskişehir'in Çukurhisar Mahallesi'nin giriş ve çıkışlarında jandarma ekiplerinin sıkı denetimlerini sürdürüyor.

Tepebaşı Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile Eskişehir'e 20 kilometre uzaklıktaki, yaklaşık 7 bin nüfuslu Çukurhisar Mahallesi karantina altına alındı. Mahallenin 3 yönden giriş çıkışı jandarma ve belediye ekiplerince kapatıldı. Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı devriyeleri de mahalle içinde kontrol çalışmalarına başladı.

"10 gün mahallemiz karantinaya alındı"

Konuyla alakalı konuşan Çukurhisar Yeni Mahalle Muhtarı Fatih Alp, mahallenin 10 gün süreyle karantinaya alındığını ve giriş-çıkışların jandarma kontrolünde gerçekleştirildiğinden bahsetti. Muhtar Fatih Alp, "Tepebaşı Kaymakamı başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, vaka sayılarının artışından dolayı 10 gün süreyle mahallemiz karantinaya alındı. Mahallemize giriş çıkışlar jandarma kontrolüyle yapılıyor. HES kodu ve çalışma belgesi soruluyor. Ayrıca mahallemizden çıkışlar yasaklandı. En yakın zamanda sağlığımıza kavuşmayı bekliyoruz. Şu anda hastanede yatan hastamız yok. Vakalarımız o kadar ağır değil. Fakat mahalle genelinde vaka sayımızda artış olduğu için bu kararı alındı, 10 gün giriş ve çıkışlar yasaklandı" diye konuştu.

"Eskişehir'de çalışan insan çok fazla"

Muhtar Fatih Alp, mahalleden Eskişehir'e iş için gidip gelen çok sayıda kişi olduğunu, bundan kaynaklı bir artıştan şüphelendiklerini ifade ederek, "Mahallemizde bulaştırılabilecek bir toplantı olmadı, ama mahallemiz Eskişehir'e çok yakın ve gidiş gelişler de çok fazla. Çalışanlar genellikle Eskişehir'de olduğundan bu şekilde temaslılarımız var." dedi.

Eskişehir'in 7 bin nüfuslu Çukurhisar Mahallesi karantina altında
Eskişehir'in 7 bin nüfuslu Çukurhisar Mahallesi karantina altında
Eskişehir'in 7 bin nüfuslu Çukurhisar Mahallesi karantina altında
Eskişehir'in 7 bin nüfuslu Çukurhisar Mahallesi karantina altında
Eskişehir'in 7 bin nüfuslu Çukurhisar Mahallesi karantina altında
Eskişehir'in 7 bin nüfuslu Çukurhisar Mahallesi karantina altında
Eskişehir'in 7 bin nüfuslu Çukurhisar Mahallesi karantina altında

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'in 7 bin nüfuslu Çukurhisar Mahallesi karantina altında - Son Dakika


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