Eskişehir'in Çifteler İlçesinde Oylar Yeniden Sayılacak (2)
1 saat önce
YSK, YENİDEN SAYIM KARARLARINI KALDIRDIEskişehir'de İl Seçim Kurulu tarafından Çifteler ve Odunpazarı ilçesinde belediye başkanlığı oylarının yeniden sayılması kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kaldırıldı.
YSK, YENİDEN SAYIM KARARLARINI KALDIRDI Eskişehir
'de İl Seçim Kurulu tarafından Çifteler
ve Odunpazarı
ilçesinde belediye başkanlığı oylarının yeniden sayılması kararı Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) tarafından kaldırıldı. Odunpazarı ilçesinde CHP
'li aday Kazım Kurt
ile Çifteler ilçesinde sandıktan 8 oy farkla birinci çıkan MHP
'li aday Kadir Bıyık
'ın belediye başkanlığı kesinleşmiş oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:01 Kaynak: DHA
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