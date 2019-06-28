Son Dakika Haberleri: Eskişehir'in dış ticaret istatistikleri
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Eskişehir'in dış ticaret istatistikleri

28 dakika önce

Eskişehir'de geçen ayki ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre arttı, ithalat ise azaldı.

Eskişehir'in dış ticaret istatistikleri, System.String[]
Eskişehir'de geçen ayki ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre arttı, ithalat ise azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Mayıs ayında Eskişehir'de ihracat arttı, ithalat azaldı.

Eskişehir'de 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 14 artarak 101 milyon 879 bin dolar, ithalat ise yüzde 17,4 azalarak 2019 Mayıs ayında 73 milyon 715 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde ise ihracat yüzde 12,1 arttı, ithalat yüzde 19,3 azaldı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:14 Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Eskişehir, Ekonomi
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