'Eskişehir'in doğan güneşi Bir Lokma Aş' sloganıyla vatandaşlara çorba ikramı yapıyorlar - Son Dakika

'Eskişehir'in doğan güneşi Bir Lokma AŞ' sloganıyla mahalle aralarında ve cami çıkışlarında vatandaşlara çorba ikramı yapan Hicret Derneği takdir topluyor.

Hayırseverlerin de bu yardımlara destek verdiklerini söyleyen Dernek Başkan Yardımcısı Oğuz Tosun, kimi zaman yemek, kimi zaman ise kömür, odun, elektrik ve su gibi ihtiyaçları hayırseverler ve dernek tarafından karşılandığını ifade etti. Araçla birlikte olası bir afet durumunda da daima hazır bir şekilde hizmet vermeyi amaçladıklarını söyleyen Tosun, ihtiyaç sahiplerine çeşitli çorba ikramı yaptıklarını ve bu araçta yalnızca çorba değil, lokma dökme makinesinin yanı sıra döner tezgahının da olduğunu dile getirdi.

Oğuz Tosun, yardımların düzenli olarak yapılmaya devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR