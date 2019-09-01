Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakacak, mesajında, kurtuluş günlerinin, tarihe not düşmenin yanında, geleceğe yön vermesi açısından da son derece önemli olduğunu belirterek, 1922 yılının zaferlerle dolu ağustos ayından sonra eylül ayının da Eskişehir'in de içinde bulunduğu pek çok yerin kurtuluş vakti olduğunu anımsattı.

Eskişehir'in sahip olduğu stratejik konumu ve demiryollarının kavşak noktasında olması gibi sebeplerle Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Çakacak, şunları bildirdi:

"22 Ocak 1919 İngiliz işgalinden başlayıp 2 Eylül 1922'de kurtuluşla sonuçlanan süreç boyunca Eskişehir halkı pek çok badire atlatmıştır. Ama hiçbir zaman yılgınlığa ve ümitsizliğe düşmemiş, Mustafa Kemal Paşa'nın öncülüğünde verilen milli mücadeleye maddi ve manevi tam destek vermiştir. O günden bugüne uzanan süreçte vatanperver ve çalışkan halkımızın gayretleriyle Eskişehirimiz, bölgemizin ve ülkemizin önemli şehirlerinden birisine dönüşmüştür. Bizler şehrimizi daha iyi noktalara taşımak için çalışmalarımıza durmaksızın devam etmekteyiz. Düşman işgali altında kadını erkeği, yaşlısı ve genciyle çok zor şartlarda büyük bir kahramanlık destanı yazarak kutsal vatan topraklarımızın bağımsızlığı için kahramanca mücadele eden başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."