Son Dakika Haberleri: Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü
Son Dakika Güncel Haber

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

5 saat önce

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Porsuk Çayı üzerinde botlarla fener alayı ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü, System.String[]

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Porsuk Çayı üzerinde botlarla fener alayı ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

Yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla binlerce vatandaş, Porsuk Çayı kıyılarını ve köprülerin üzerini doldurdu.

Çay üzerinde botlarla düzenlenen fener alayı ve havai fişek gösterisi vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Botlarda bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde bağırdı, marşlar söylendi.

Eskişehir, Porsuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan talimat vermişti! Ayder'de salıncaklar tek tek söküldü
Genç şarkıcı Joana Sainz, havai fişek makinesinden fırlayan parçadan dolayı hayatını kaybetti Kuzuyu kapan kurt, vatandaş kamerasına yakalandı Zabıtanın engelli oğluna küfrettiği mısır satıcısı, baygınlık geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 02:51:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]