Eskişehir'in geleneksel lezzeti 'Kuru Börek' mutfağa geri döndü - Son Dakika

Eskişehir'in geleneksel lezzeti 'Kuru Börek' mutfağa geri döndü

Eskişehir'in geleneksel lezzeti 'Kuru Börek' mutfağa geri döndü Eskişehir'in geleneksel lezzetlerinden biri olan ve kaybolmaya yüz tutan kuru börek, tarifindeki küçük değişikliklerle Ayten Usta Gurme'de adeta yeniden doğdu.

Eskişehir'in geleneksel lezzeti 'Kuru Börek' mutfağa geri döndü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in geleneksel lezzetlerinden biri olan ve kaybolmaya yüz tutan kuru börek, tarifindeki küçük değişikliklerle Ayten Usta Gurme'de adeta yeniden doğdu.

Eskişehir bölgesinin geleneksel lezzetlerinden olan; özel günler, bayramlar ve özellikle kız isteme merasimlerinde ikram edilen kuru börek unutulmaya yüz tutan değerlerden biri durumunda. Yapan ev hanımına göre değişen ve içerisine farklı malzemeler koyulabilen kuru börek lezzetinin yaşatılması için Ayten Usta Gurme harekete geçti. Böreğin aslına sadık kalarak bazı küçük değişikliklere giden restoran çalışanları kuru böreği tatlı ve çıtır olarak sundu. Kuru börek yeni tarifiyle deneyenlerden tam not aldı. Restoran yetkilileri ise kuru böreğin, Eskişehir'in geleneksel bir lezzeti ve değeri olarak ön plana çıkarılması gerektiğini vurguladı.

"İnsanlar bunun tekrardan öne çıkmasına çok memnun oldular"

Restoran aşçılarından tatlı bölüm şefi olan Yasemin Gökdemir, kuru böreği yeni tarifiyle misafirlerine sunmanın yaklaşık 6 ay sürdüğünü söyledi. Uzun sürenin sonunda aldıkları geri dönüşlerden memnun olduklarını dile getiren Gökdemir, "Eskişehir'e özel, bayramlarda misafirlerimize sunduğumuz bir börektir. Özellikle kız isteme merasimlerinde ikram ettiğimiz bir börek olarak karşımıza çıkıyor kuru börek. Kaybolan değerimiz kuru böreğimiz, kültürümüzde biraz geride kalan ama büyüklerimizden öğrendiğimiz ürünlerden tarifleri toparlayıp ön plana çıkarttığımız bir ürün olmuştur. İncir, ceviz ve kuru üzümü kullandık içerisinde. Aslında önemli olan ve bizim en çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi de sade yağ oldu. Bu kaybolmakta olan değerimiz çok beğeni aldı. İnsanlar sevdiklerine bu böreği hediye olarak götürdü. İnsanlar bunun tekrardan öne çıkmasına çok memnun oldular. Biz de Ayten Usta ailesi olarak bunun için çok sevindik. Denemelerimiz yaklaşık 6 ay gibi uzun bir süreyi aldı. İnsanlar tarafından kabul gördükten sonra da hepimiz adına mutlu olduk" diye konuştu.

Eskişehir'in geleneksel lezzeti 'Kuru Börek' mutfağa geri döndü
Eskişehir'in geleneksel lezzeti 'Kuru Börek' mutfağa geri döndü
Eskişehir'in geleneksel lezzeti 'Kuru Börek' mutfağa geri döndü
Eskişehir'in geleneksel lezzeti 'Kuru Börek' mutfağa geri döndü
Eskişehir'in geleneksel lezzeti 'Kuru Börek' mutfağa geri döndü
Eskişehir'in geleneksel lezzeti 'Kuru Börek' mutfağa geri döndü
Eskişehir'in geleneksel lezzeti 'Kuru Börek' mutfağa geri döndü
Eskişehir'in geleneksel lezzeti 'Kuru Börek' mutfağa geri döndü
Eskişehir'in geleneksel lezzeti 'Kuru Börek' mutfağa geri döndü
Eskişehir'in geleneksel lezzeti 'Kuru Börek' mutfağa geri döndü

Eskişehir, Kız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 12:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'in geleneksel lezzeti 'Kuru Börek' mutfağa geri döndü - Son Dakika

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