Eskişehir'in Gençlik Politikasının temellerini atıldı - Son Dakika

Toplantıların ardından Paydaş Haritalama ve Paydaş Katılımı Süreçleri kapsamında Eskişehir'e özgü "Gelecek Sensin Şehir Sensin" sloganı ile Gençlik Platformu Buluşması, Haller Gençlik Merkezi Seminer Salonu'nda yapıldı.

18-35 yaş arası genç bireylerin katılımı ile oluşacak Eskişehir Gençlik Politikasının temellerinin atıldığı 'Gençlik Platformu Buluşması'na, kentte bulunan Sivil Toplum Kuruluşları, Öğrenci Kulüpleri, Eskişehir Kent Konseyi, Odalar, Dernekler, Vakıflar, Odunpazarı ve Tepebaşı Gençlik Merkezleri ve kırsalda ve kent merkezinde yaşayan gençler katıldı.

Gençlik Platformu Buluşması'nın kış ve bahar mevsimlerinde de devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışma kapsamında gençlerin kentin geleceğine yönelik kararlar alma, politika geliştirme ve çözüm üretme süreçlerine aktif katılımını amaçladıklarını belirttiler.

Gençlik Platformu Buluşması'na katılan Eskişehir Kent Konseyi Başkanı ve Nuray Akçasoy, toplantıya katılarak aktif rol alan tüm gençlere teşekkür ettiğini ve gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.